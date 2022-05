Leteaksjon i Oslofjorden etter funn av tom båt

Det er igangsatt en større leteaksjon etter at det ble funnet en tom båt med motoren i gang i Oslofjorden øst for Tønsberg.

Nødetatene mottok melding om funnet like etter klokken 8 mandag morgen. Båten kom drivende fra Tønsberg/Bolærne østover mot Rauer på den andre siden av Oslofjorden.

– Motoren var i gang, og det gjør at vi tenker at noen kan ha falt over bord, sier kommunikasjonsrådgiver Anja Kristin Bakken i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

En redningsskøyte, en båt fra Røde Kors, politi og helikopter deltar i søket.

– Det ble også gjort funn av en mobiltelefon i båten, og politiet gjør undersøkelser av denne for å prøve å finne ut mer, sier Bakken.

Sør-Øst politidistrikt opplyser like etter klokka 10.30 at de har opplysninger om at båten og eier har tilhørighet til Tønsberg-regionen.

– Vi jobber opp mot aktuell båtplass og og familien til den vi tror eier båten, skriver de.

Politiet ber om at personer som har tips i saken, om å ta kontakt.