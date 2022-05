Dette er den viktigste grunnen til å ikke kjøpe elbil

Elbilene har nå tatt fullstendig over i nybilmarkedet i Norge. Så langt i år er mer enn åtte av ti nye biler en elbil.

Men hva er egentlig den viktigste grunnen til at så mange velger helelektrisk? Det har Autobransjens leverandørforening (ABL) sett nærmere på i en spørreundersøkelse.

De spurte har rangert en rekke mulige elbil-fordeler etter en skala fra én til syv, der høyeste tall betyr at noe anses som svært viktig.

Kan påvirke etterspørselen

Gunstige avgiftsregler knyttet til innkjøp og bruk er det viktigste ja-argumentet for å velge elbil ved neste bilkjøp. To tredjedeler av de spurte har gitt avgifts-argumentet karakteren syv, seks eller fem.

– Svarene viser at preferansen for elbil trolig reduseres hvis avgiftene øker. Endringene som nylig ble varslet i revidert nasjonalbudsjett kan derfor raskt påvirke etterspørselen i det øvre elbil-segmentet negativt, sier Arild Hansen som er daglig leder i ABL.

Stor suksess i Norge – nå blir den helt ny

Porsche Taycan er blant bilene som vil bli dyrere når det innføres moms på elbil fra årsskiftet.

Etternølere

Kjøreopplevelse og komfort havner på andreplass, foran risikoen for at fossilt drivstoff blir dyrere og mindre tilgjengelig. Først på fjerdeplass kommer hensynet til klima og miljø. 45 prosent har vektlagt dette med syv, seks eller fem.

Noe færre fremhever risikoen for at andre typer biler vil bli underlagt kjørerestriksjoner, eller at slike biler kan få et bratt verdifall. Helt på sisteplass kommer belastningen ved å bli stemplet som etternøler i det grønne skiftet.

– Bare 19 prosent mener dette er viktig, så skamfølelsen knyttet til å kjøre bensin- eller dieselbil er foreløpig ikke så veldig utbredt, sier Hansen, i en pressemelding.

Nå kan du velge mellom 54 bilmerker i Norge

Syv av ti mener ulemper rundt ladetid og rekkevidde taler mot å kjøpe elbil.

Lading og rekkevidde

Hva er det så som trekker ned? Norske bileiere har en helt klar oppfatning av hva som taler mot å velge elbil. Syv av ti har ulemper knyttet til ladetid og begrenset rekkevidde på topp. Dernest følger oppfatningen om at ladeinfrastrukturen foreløpig ikke er godt nok utbygget.

På tredjeplass kommer risikoen for at gunstige avgiftsregler svekkes eller tas bort.

Den solide økningen av antall elbiler på norske veier, gjør at ladeinfrastrukturen sliter med å holde tritt. Det blir rett og slett flere biler per ladepunkt. Det merkes særlig godt på utfartsdager og i ferier, når mange skal ut på tur samtidig.

Mye hjemmekontor? Da kan faktisk bilen få problemer

Video: Nå har folkelig elbil blitt helt ny