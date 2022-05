FHI-topp: Tvilsomt om apekopper blir allmennfarlig sykdom

I Sverige har apekopper blitt betegnet som en allmennfarlig sykdom. Det vil sannsynligvis ikke skje her til lands, anslår FHI-overlege Preben Aavitsland.

– Det er tvilsomt om apekopper tilfredsstiller smittevernlovens kriterier for å bli klassifisert som allmennfarlig smittsom sykdom, sier Aavitsland til Dagbladet.

FHI skal tirsdag overlevere sine råd og vurderinger om apekopper-situasjonen her til lands til Helsedepartementet.

– Vår foreløpige analyse er at vi har de verktøyene som trengs selv uten en slik klassifisering, mener Aavitsland.

Aavitsland uttalte i helgen at sykdommen er lite smittsom, og at det ikke er fare for befolkningen. Apekopper gir vanligvis milde symptomer i form av feber og utslett og er sjelden dødelig.

Sykdommen er den siste tiden påvist i flere europeiske land, som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland, Italia, Portugal, Spania og Sverige, samt i USA, Canada og Australia.