Smittesporingen etter apekopper i Oslo er avsluttet

Det er ingen mistenkte tilfeller av apekopper i Norge. FHI utelukker imidlertid ikke at det kan bli bekreftet tilfeller i Norge fremover.

I helgen opplyste Oslo kommune at de var i gang med smittesporing etter at en utenlandsk person, som besøkte Oslo i mai, hadde fått bekreftet apekopper i sitt hjemland.

Vedkommende hadde symptomer under besøket, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst.

Oslo kommune har jobbet sammen med FHI for å kartlegge hvem som kunne ha blitt utsatt for smitte under besøket.

Mandag opplyser fungerende smittevernoverlege i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, at smittesporingen er avsluttet.

– Bevegelsene til vedkommende har blitt kartlagt og det er ikke noe som tyder på at vedkommende har vært noen steder der det er en risiko for smittespredning, sier Skjoldborg Lindboe til TV 2.

Få nærkontakter

– Har dere noen mistenkte tilfeller av apekopper i Oslo nå?

– Nei. Et lite antall personer er definert som indirekte nærkontakter og med lav sannsynlighet for smitte, sier han.

Apekopper har blitt oppdaget i en rekke europeiske land den siste tiden, blant annet i Sverige. Viruset er ikke veldig smittsomt, ettersom man må ha svært tett kontakt med noen som er smittet, for selv å bli smittet, for eksempel gjennom seksuell omgang.

– Hvordan vurderer du sannsynligheten for et utbrudd i Oslo?

– Den vurderes som liten nå, men vi forbedre oss på at vi får tilfeller i Oslo.

Varsler risikovurdering

Heller ikke nasjonalt, er det noen mistenkte tilfeller av apekopper nå, opplyser FHI til TV 2.

– Det er godt mulig at vi får noen tilfeller her hjemme hos personer smittet i utlandet. De kan igjen kanskje smitte noen nære kontakter, særlig intime partnere, her i landet, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Han viser til at det har vært importerte tilfeller av apekopper i Europa før, men at det som regel ikke ført til noe videre smitte, i hvert fall ikke utenfor husstanden.

– Apekopper spres ikke så lett mellom mennesker. Noen større epidemi er ikke sannsynlig sånn som vi kjenner viruset nå, sier Aavitsland.

Han opplyser at FHI vil publisere en risikovurdering om apekopper om få dager.

Kristiansand 20200317. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Foto: Tor Erik Schrøder

Nytt spredningsmønster

Aavitsland mener at spredningsmønsteret er nytt ved at viruset har kommet inn i miljøer av menn som har intim omgang med andre menn.

– I slike miljøer kan det ligge bedre til rette for utbrudd med flere smittede, sier overlegen.

Aavitsland ber menn som har sex med menn om å være forsiktige.

– Tilfellene i Europa har i hovedsak vært blant menn som har sex med menn. Norske menn som har sex med menn bør derfor nå være varsomme med å ha intim omgang med nye partnere eller å besøke sex-klubber, særlig i utlandet. Kondom beskytter ikke mot apekopper, sier overlegen.