Erklært uønsket på fotballbaner i Oslo

Klokka 15 en onsdag ettermiddag i mai:

Skolen er akkurat ferdig, og ti barn født i 2010 er samlet i cageballanlegget i Nydalen for en 75 minutters kvalitetsøkt med fotball, ledet av profesjonelle trenere.

Fem jenter og fem gutter, fordelt på to grupper.

– Fokuset i dag er høy grad av teknisk trening. Masse touch på ballen. Bare vær på fra starten og gjør en kanonjobb, sier trener Kim-David Hunstok når han samler sine gutter.

Barna som skal trene denne dagen er på et høyt ferdighetsmessig nivå i forhold til alder. Flere av spillerne i guttegruppa har også kamp med klubblaget sitt seinere på dagen, uten at det legger en demper på innsats og intensitet.

IVRIG: 12 år gamle Kristian drømmer om landslaget og Premier League. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Kristian (12) fra Ready er gjennomvåt av svette når TV 2 får noen ord med ham i en kort pause mot slutten av økta.

– Hvorfor er du her?

– Fordi jeg har lyst til å bli en bedre fotballspiller. Jeg vil utvikle meg til å bli bedre på alle slags ferdigheter.

– Orker du å spille kamp seinere i dag, da?

– Ja, forsikrer han og smiler.

Skilter med 51 landslagsspillere

Det er den private aktøren Fotballprogresjon Norge (FPN) som står bak opplegget i Nydalen. På hjemmesiden skilter de med å «ha bidratt i utviklingen av hele 51 landslagsspillere, og en lang rekke spillere har signert proffkontrakt i Norge og i europeiske klubber.»

Spillere som Kristian Thorstvedt, Tobias Børkeeiet og Erik Botheim trekkes fram som tre av de 51 suksesshistoriene.

STENGES UTE: Sportslig leder og trener i Fotballprogresjon Norge, Kim-David Hunstok, har blitt nødt til å flytte treningene fra Ekeberg og inn i cageballhallen i Nydalen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

FPN tilbyr i utgangspunktet personlig trening - PT-timer - for barn mellom 6 og 18 år.

Trener Kim-David Hunstok svarer slik på spørsmål om hva FPN tilfører norsk fotball, som vanlige klubber ikke kan tilby:

– Klubbene holder på med lag, med massene, der det er mange spillere på hvert kull. Ofte får man ikke tid til å følge opp enkeltspilleren. Mye av grunnen til at vi har mulighet til å være der vi er, er at vi er gode på å følge opp spillerne individuelt, og jobbe med individuelle ferdigheter.

– Er det de mest ambisiøse og beste barna som kommer hit?

– Det er hele spekteret. Det er alt fra «blomsterplukkere» som kommer hit, til de som er over snittet interessert. Barn og unge voksne fra alderen seks år til midten av 20-årene, sier Hunstok.

TETT OPPFØLGING: Hos Fotballprogresjon Norge er spillerne delt inn i små grupper for mest mulig individuell oppfølging. Hver tredje måned mottar spillerne også rapporter med styrker og svakheter. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

For økta i cageballhallen i Nydalen denne onsdagen, med en varighet på 75 minutter, er prisen 350 kroner per barn.

Kastet ut

FPN forklarer at de har sett seg nødt til å øke prisen noe de siste par månedene, på grunn av banesituasjonen.

Den har nemlig endret seg til det verre på kort tid - grunnet Oslo idrettskrets og deres holdning til private fotballaktører.

– Vi ønsker å at det å delta i idrett skal bli billigere og tilgjengelig for alle. Alle krefter som skaper tilbud for de som har god råd, og som jobber for tidlig seleksjon, gjør noe vi ikke liker. Og vi vil jobbe mot dem for alt det er verdt, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke.

I mars publiserte han en kraftig advarsel til idrettsklubbene på idrettskretsens nettsider. Der ble det truet med tap av brukstid til idrettslag som slipper til kommersielle eller private aktører på anleggene sine.

Fotballprogresjon Norge hadde fram til nylig en samarbeidsavtale med Bækkelaget der de fikk låne banen til sine aktiviteter, i bytte mot at de stilte sine trenerressurser til disposisjon for barne- og ungdomsarbeidet i klubben.

– Kunne ikke dette vært en vinn-vinn-situasjon?

– Det kan det ikke. For om en privat aktør skal bruke et kommunalt anlegg må de få tillatelse fra kommunen, og betale en markedsleie for det. Det er helt greit at slike aktører hjelper våre idrettslag, men heller ikke Bækkelaget har lov til å gi bort brukstid på kommunale anlegg som motytelse. Det vet jeg at de nå tar på stort alvor, og derfor har de også sluttet med det.

MÅTTE AVSLUTTE SAMARBEIDET MED BÆKKELAGET: Fotballprogresjon Norge og Kim-David Hunstok. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Leder i fotballstyret i Bækkelaget, Jens Naas-Bibow, bekrefter at de hadde et samarbeid med FPN som de var godt fornøyde med.

– Bækkelaget SK har samarbeidet med FPN i å tilby topp kvalifiserte fotballtrenere gratis til våre medlemmer i bytte mot bruk av våre egne anlegg på tider av uken hvor egne spillere/lag aldri benytter banene, typisk grytidlig på hverdager, skriver han i en tekstmelding.

Hos Fotballprogresjon Norge jobber man nå på ulike fronter for å finne alternative løsninger. Ambisjonen på sikt er å bygge sitt eget, private anlegg i Oslo-området.

På kort sikt ønsker de å få status som en forening, for å omgå regelverket til idrettskretsen.

– Vi har våre drømmer med tanke på eget anlegg, at vi kan etablere vårt eget sted å være slik at man aldri kommer borti denne problematikken. Men det å være her i cageballhallen er helt strålende. Vi får samme forhold året rundt, sier Kim-David Hunstok.

– Hva synes dere om å være utestengt fra alle kommunale baner i Oslo?

– Det synes vi er kjipt, for vi tar ikke opp treningstider fra klubber og lag. Vi skaper mer aktivitet på ledige tider, for eksempel fredagskvelder, helger og så videre, sier han.

Men for Oslo idrettskrets teller ikke det i formildende retning. De mener aktører som FPN bidrar til å lage et klasseskille i fotballen.

VIL MOTARBEIDE DE PRIVATE: Generalsekretær i Oslo idrettskrets, Magne Brekke. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Definitivt gjør de det. Vi ser at disse tilbudene er kostnadsdrevne, og ikke billige. Det skjønner jeg, ettersom det er privat. Det er ikke ulovlig å ha private tilbud, men vi liker det ikke. At noen aktører trekker ut de med stor betalingsevne, og skaper et ekstra tilbud for de få, er ødeleggende for idrettens mål og virksomhet, sier Magne Brekke.

FPN kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Fotball er for alle, og klubbene der ute er helt rå på å tilby nettopp det. Heller ikke oss skal det være noen økonomisk hindring for å delta. Vi gjør alltid noen gode avtaler for dem som virkelig har lyst, hevder Hunstok.

Tilbyr ulike pakker

Ifølge egne nettsider koster en én-til-én-time, med varighet 75 minutter, 1095 kroner.

AMBISIØSE: Tre av jentene som har møtt opp etter skoletid for ekstra fotballtrening og oppfølging hos FPN. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

En økt med to deltakere koster 700 kroner per spiller, en gruppetime med 4-8 spillere er 350 kroner.

I tillegg tilbyr FPN en rekke ulike eventer, som for eksempel dagskurs innen fotballspesifikk hurtighetstrening og mental trening, til 895 kroner.

– Det viktigste for oss er at det ikke er noen bindingstid. De som er med betaler for det de deltar på, og det er lov å melde forfall dagen før uten å betale. Alle kan slutte når de vil. I tillegg er alt arbeidet som ligger bak helt kostnadsfritt, som evalueringsrapportene hver spiller mottar og spillersamtaler, som kanskje ikke er like enkelt for klubbene å gjennomføre, sier Kim-David Hunstok.

Ulike verdier

I Oslo idrettskrets erkjenner man at tilbudet kunne vært bedre til barn som ønsker å trene enda mer enn de får muligheten til i klubb.

– Hva skal de ambisiøse barna, som ønsker å trene mer enn de får muligheten til å klubblaget, gjøre?

350 KRONER FOR 75 MINUTTER: Det er prisen per spiller i gruppetimene i Nydalen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– De skal støtte oppunder klubben sin, og bidra der de kan. Det er en bekymring at mange tror de må satse veldig mye som liten, og trene veldig mye. Jeg skjønner at mange har driven og lysten, men i en by som Oslo, der det er mangel på baner, er det dessverre vanskelig å få plass til alt vi ønsker å gjøre, svarer generalsekretær Brekke.

– FPN sier de ønsker å være supplement til klubbene, og ikke en konkurrent?

– Men det skalerer opp en forskjell og ulikhet i idretten som vi ønsker å motarbeide. Vi ønsker at alle skal kunne være med på det samme. At noen har ekstratilbud, og bruker masse penger på det, er i strid med det vi står for og ønsker, sier han.