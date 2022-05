Kjørte utfor stup med bilen full av narkotika: – Umenneskelig vondt

De to mennene i bilen sier de var i sjokktilstand, og trodde de skulle dø etter å ha falt 20 meter ned stupet på Hardangervidda.

I Hordaland tingrett sitter to menn på tiltalebenken i det som kan karakteriseres som en spesiell narkotika-sak.

Natt til mandag 27. desember 2021 kjørte de to over Hardangervidda i en bil. Midt på natten, da de kom til Litlastøl på riksvei 7, gikk det galt.

– Det var glatt. Jeg prøvde å kontrollere bilen, men den bare vridde seg og fortsatte i samme retning, sier den ene tiltalte som kjørte.

Bilen skled, og gikk plutselig utfor et 20 meter høyt stup.

Fartøyet landet på siden, og ble knust i sammenstøtet med bakken. De to mennene berget på mirakuløst vis livet, og kom fra det med kun lettere skader

KNUST: Her ser man bilen ligge i snøen, etter å ha falt 20 meter rett ned. Bildet er tatt rett etter ulykken, natt til 27. desember i fjor. Foto: Politiet

– Var i sjokktilstand

I sine forklaringer, forteller de tiltalte om vonde minutter etter ulykken.

– Jeg tror jeg mistet bevisstheten i 10 minutter. Da jeg våknet, åpnet jeg bildøren og fikk sjokk, sier den ene mannen som angivelig sov i bilen rett før ulykken skjedde.

Han sier han fikk kontakt med sjåføren, som fortalte at han var skadet og redd for å dø.

I retten sier sjåføren at han ikke klarte å bevege seg.

– Han spurte meg hvor jeg hadde vondt, og jeg sa jeg hadde umenneskelig vondt i armen.

Ulykken skjedde litt over klokken 05.00 på natten, og været var dårlig. Gradestokken viste 11 minusgrader, og begge sier de var i villrede om hva de skulle gjøre.

– Jeg var i sjokktilstand, sier den ene.

RETTSSAK: Aktor Ørjan Ogne i Vest politidistrikt spurte ut de tiltalte på første dag av rettssaken i Hordaland tingrett. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Redningsaksjon ble narkoaksjon

Etter fem minutter fikk de ringt en venn, som deretter ringte politiet.

Nødetatene kom til stedet klokken 06.05, og redningsaksjonen ble etter kort tid omgjort til full kriminaletterforskning.

Etter å ha fløyet de to mennene til sykehuset på Voss med lettere skader, fant politiet nemlig noen tabletter rundt vraket.

– Det var da politiet sin magefølelse slo inn, og tanken slo dem at de burde undersøke dette nærmere, sier aktor Ørjan Ogne i sitt innledningsforedrag.

Undersøkelsene betalte seg. Innklemt i en sprekk i fjellet fant politiet en pose med over 31.068 Rivotril-tabletter, som inneholder det narkotiske stoffet klonazepam.

I tillegg fant de 3555 Pregabalin-piller. Disse er ikke narkotiske, men er klassifisert som reseptbelagte legemidler og ulovlige å frakte inn i landet i stor skala.

De to ble pågrepet på sykehuset, og sitter nå tiltalt for grove narkotikaforbrytelser.

NARKOTIKA: Her ser man pillene som var gjemt i en fjellsprekk, litt bortenfor bilvraket. Totalt er det blant annet over 30.000 tabletter med Rivotril. Foto: Politiet

Nekter kjennskap til narkotikaen

I retten erkjente den ene tiltalte å ha vært kurér, og ført inn tablettene fra utlandet.

– Jeg gjorde det fordi jeg var i en dårlig økonomisk situasjon. Det er dyrt å leve her, og omstendighetene tvang meg til å gjøre dette. Jeg ber om tilgivelse, og jeg har aldri hatt noen intensjon om å skade dette landet, sier mannen i retten.

Den andre tiltalte som kjørte bilen nekter straffskyld, og sier han ikke ante at de fraktet narkotika.

– Nei, dette er umulig. Jeg tenkte aldri over det, og jeg har aldri drevet med narkotika. Dette er en situasjon jeg aldri kunne forestilt meg, sier han.

Grunnen til at de tiltalte var på tur, skal ha vært at de kjørte til Oslo for å overlevere noen penger. Turen skal så ha gått videre til Malmø, før de satte kursen hjemover.

Da de kom til Litlastøl på Hardangervidda, skjedde ulykken.

GJEMT: Dette bildet viser hvor tablettene lå i forhold til bilen. Foto: Politiet

Mirakel

Både politiet og bilbergerne på stedet har tidligere sagt til TV 2 at det var et rent mirakel at de overlevde.

– Det skal egentlig ikke gå an, men det ser ut til at de hadde griseflaks, sier bilberger Bjørn Lægreid - også kjent som en av hovedpersonene i den internasjonalt hyllede serien «Vinterveiens helter» på National Geographic Channel.

Han var en av de første på stedet etter ulykken, og sier veien var glatt.

– Når man ser hvor bilen havnet i forhold til veien, så er det nesten ikke til å forstå at de kom så godt fra det, sa aktor Ogne før rettssaken startet.