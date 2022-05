– «Seriøst pappa! Han sier at du går rundt og jager bort folk med en pil i ryggen. Er det sant?»

– Vi kommer rundt hjørnet ned mot torget. Der er det ett eller annet som skjer, som jeg ikke klarer å plassere helt ordentlig, sier Rigoberto Villarroel.

Mandag inntok den erfarne politimannen som ble forsøkt drept av Espen Andersen Bråthen (38) vitneboksen i Buskerud tingrett.

13. oktober i fjor var han tilfeldigvis på Coop Extra i Kongsberg da Bråthen gikk til angrep på en rekke personer med pil og bue.

ERFAREN: Politibetjent Rigoberto Villarroel jobber både som etterforsker og politipatrulje ved Kongsberg politistasjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det stod en dame og viftet febrilsk ved inngangen til Coop. Hun så veldig redd ut. Jeg gikk fra å være en vanlig mann til å bli politimann veldig fort, sier han.

– Ikke bare politimannen i meg

Etter å ha møtt damen ved inngangen, bestemmer han seg for å gå inn i butikken. I vitneboksen forteller Villarroel at han fortsatt husker at det var helt stille der inne.

– Jeg hører bare klaskene etter føttene hans veldig godt.

Espen Andersen Bråthen hadde ikke på seg sko da han beveget seg rundt i Kongsberg sentrum den 13. oktober.

Rigoberto Villarroel forteller at han fortsetter helt rolig innover i butikken.

– Det er piler flere steder. Jeg ser at de har ståltupp og skjønner at her er det noe ordentlig som skjer. De første meldingene er riktig.

Så smeller det, ifølge politimannen.

– I det jeg går inn hører jeg en pil som detter i bakken etter et smell.

SKYTER: Et overvåkningskamera inn på Coop Extra har fanget opp at Espen Andersen Bråthen (38) skyter flere piler mot både kunder og ansatte. Foto: Politiet

Villarroel forteller at han raskt følte at han var på jobb.

– En av grunnene til at jeg valgte å gå inn så fort var at en av de ansatte er en veldig god venninne av familien. Jeg visste at hun var på jobb, så det var ikke bare politimannen i meg som gikk inn.

– Jeg står med en pil ut av ryggen

Etter at den første pilen har deiset i bakken, forstår Villarroel at gjerningsmannen befinner seg i området ved fruktavdelingen.

– Jeg går til den hylla som er nærmest fruktavdelingen, så jeg kan se. Jeg prøver å gjøre meg til et så lite mål som mulig og krøker meg sammen i det jeg får et kraftig smell i skulderen.

I det han blir skutt snur han seg rundt og ser Espen Andersen Bråthen i øynene.

– En svær mann med pil og bue. Han er kledd i hvit singlet og ser vill ut i blikket.

Samtidig som alt dette skjer, har han en kollega i politiet på telefon.

– «Han traff meg», sa jeg. Så smatt jeg inn i en ganske lang gang som fører ut mot garasjeanlegget.

– «Hva sier du?», spør Anette.

PÅ TELEFON: Bildet til venstre er tatt av ryggen til Villarroel på legevakten. På bildet til høyre snakker han med en kollega i politiet. Foto: Privat

– «Nei, han skjøt meg med pil og bue.»

– «Hæ?» sier hun da.

– Jeg sier at jeg står med en pil ut av ryggen.

– Da kaster hun seg på sambandet og sier at en politimann er skutt med pil og bue på Coop Extra Kongsberg.

Patruljelederen som hadde Villarroel på telefonen vitnet i retten på torsdag i forrige uke.

– Går rett på

De neste minuttene bruker politimannen på å holde vakt ved døren til garasjeanlegget. Mens han står der og forteller forbipasserende at de må holde seg unna, ser han blålysene nærme seg.

– Jeg løper frem mot dem og inn til trappa der. Så kommer to kollegaer av meg som jeg har jobbet med i ganske mange år. De ser på meg med vidåpne øyne, sier han og fortsetter:

– Jeg sier at han er der inne fortsatt og at han er farlig. De krummer ryggen, tar med seg våpen og går rett på.

Mens de to bevæpnede kollegaene går inn hovedinngangen, løper Villarroel rundt bygget og inn bakdøren til butikken igjen.

Der blir han vitne til at kollegaene blir skutt mot, før de trekker seg ut igjen for å kle på seg verneutstyr.

Politiet mister deretter Bråthen av syne.

Villarroel bruker nesten halvtimen på å holde forbipasserende borte fra området. Han forteller at det var vanskelig å få folk til å skjønne alvoret.

– Det var veldig vanskelig å få folk til å forstå at dette var en farlig situasjon. Jeg måtte flere ganger snu meg og vise pila i ryggen for at folk skulle forstå det.

Mens kaoset utenfor butikken fortsetter, kommer Espen Andersen Bråthen seg ned til Hyttegata der han dreper fem mennesker.

«Er det sant?»

I anslagsvis 20 minutter holder Villarroel vakt ved bakdøren inn til butikken, samtidig som han prøver å evakuere forbipasserende.

På et tdispunkt kommer det en rekke politifolk med skjold og våpen gående mot han.

– «Rigo, du må til sykehus!», sier en kollega til meg.

Politimannen går derfor fra Coop-butikken. Så kommer en ambulanse kjørende.

FAMILIEMANN: Rigoberto Villarroel hadde vært i familiemiddag da dramaet startet. Joanne McGregor (i midten) ble også skutt etter av Bråthen. Foto: Lars Nyland / TV 2

– De ser litt rart på meg, og jeg spør om de er meg de skal hente.

– Nei, sier dem. Vi skal hente en dame. Jeg ber dem kjøre videre og sier at jeg har hatt den pila der i 20 minutter og at det går bra.

Bare sekunder etterpå blir han møtt av en ny ambulanse.

– De er så rolige at jeg umiddelbart går fra å være operativ tjenestemann til å bli pasient.

– Det kom en brannmann og klippet pila slik at jeg fikk satt meg inn i bilen.

Mens han satt i ambulansen fikk Villarroel en melding fra datteren sin.

– «Seriøst pappa! Han sier at du går rundt og jager bort folk med en pil i ryggen. Er det sant?»

– Ja, sier jeg.

Senere mandag skal også Joanne McGregor, som Villarroel har felles barn med, vitne i rettssaken. Espen Andersen Bråthen skjøt ifølge tiltalen to piler i retningen hennes, da hun stod sammen med deres felles datter.