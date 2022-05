Deler bilde av bjørnene som ble skutt

Politiet etterforsker nå saken der en binne og to bjørnunger ble skutt. En person har status som mistenkt.

Mandag formiddag deler politiet bilder av de skutte bjørnene. Saken er nå under etterforskning.

– Det som skal ha skjedd er at det i dette området har vært en binne med unger som har revet kalver av reinsdyr og så har det kommet i en situasjon hvor disse dyrene været i aksjon og revet kalver, altså tatt livet av og skadet kalver av reinsdyr, og så har bjørnene blitt avlivet av han som er mistenkt i saken, sier politiadvokat i saken, Amund Sand, i Trøndelag politidistrikt.

Overfor TV 2 sier Sand at det i alle fall vi ta én til to dager for politiet å avgjøre hva de gjør videre med saken.

Politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt. Foto: Jan Arne Austad/TV 2

Det var ved 17.20-tiden søndag at politiet ble oppringt av en mann som meldte ifra om at han hadde skutt tre bjørner i Lierne i Trøndelag.

– Personen som skjøt meldte selv fra til politiet. Meldingen gikk ut på at fellingen fant sted i forbindelse med at bjørn angrep én eller flere tamreinkalver, skrev Trøndelag politidistrikt i en pressemelding søndag kveld.

Politiet meldte søndag kveld at de jobbet med å avklare selve hendelsesforløpet. Nødrettsbestemmelsen i naturmangfoldsloven sier at man kan avlive vilt dersom tamrein angripes.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt opplyste søndag kveld at en person har status som siktet i saken.

Han sa da i en pressemelding at politiet etterforsker saken og ser på om det stemmer at bjørnene angrep tamrein og at nødrettsbestemmelsen gjaldt.

– Vi skal nå ettergå om dette stemmer og ta en vurdering av saken, sier politiadvokaten.

Både Statsforvalteren i Trøndelag og Miljødirektoratet er varslet om saken.