Iransk oberst drept i Teheran – anklager USA for attentat

Søndag ble oberst Sayyad Khodai skutt fem ganger.

Attentatet skjedde utenfor oberstens bolig på søndag. Det er så langt ingen som har påtatt seg ansvaret for attentatet og det er heller ikke pågrepet noen gjerningspersoner. Ifølge BBC pågår det en jakt etter gjerningsmennene.

Søndagens angrep omtales som det største sikkerhetsbruddet i landet siden 2020. Da ble en ledende atomforsker drept.

Det har komt forskjellige meldinger om hvem som står bak attentatet. Både at det er to personer på en motorsykkel har kjørt forbi og skutt han, ifølge nyhetsbyrået Tasnim. Et annet nyhetsbyrå, ISNA, melder at medlemmer av et israelsk etterretningstjenestenettverk var blitt oppdaget og arrestert. Det melder Reuters.

Israelske myndigheter har avslått å kommentere på hendelsen.

Anklaget for å støtte terrorister

Oberst Khodai var en høytstående medlem av elitegruppen Quds Force. Ifølge BBC er Quds Force en undergruppe i Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC) som utfører operasjoner i utlandet.

USA har anklaget styrken for å støtte terrororganisasjoner og for å være ansvarlig for angrep i hele Midtøsten.

Drapet på Khodai er et av to drap på høyprofilerte medlemmer av Quds Force de siste årene. Sist gang en leder ble drept var i 2020 da general Qasem Soleimani ble drept av et amerikanske luftangrep i Irak.

Ifølge Reuters har minst seks iranske forskere og akademikere blitt drept eller angrepet siden 2010. Alle angrepene skal ha vært tilknyttet Irans omstridte atomprogram. Flere i Vesten mener dette programmet er rettet mot å lage en atombombe. Iran har benektet disse påstandene og sier at programmet har fredelige formål.

Vil bli hevnet

Saeed Khatibzadeh, en talsmann for det iranske utenriksdepartementet, har kommentert søndagens hendelse. Han mener Khodai ble drept av fiender av Iran som er terroragenter tilknyttet det han kaller «den globale arrogansen».

Dette skal være et stikk til USA og deres allierte.

Iran har tidligere anklaget Syria for slike angrep.

Landets president Ebrahim Raisi sier han ikke er i tvil om at drapet blir hevnet.