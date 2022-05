Ten Hags første United-intervju: – Situasjonen er ikke god

Erik ten Hag ble bekreftet som ny Manchester United-manager 21. april. Han fullførte sin sesong i Ajax, før han nå begynner med et omfattende prosjekt for å få Manchester United tilbake til topps.

Mandag ga Manchester United ut nederlenderens første intervju med klubben på sine nettsider, og innrømmer at han har en tøff oppgave i vente.

– Jeg gleder meg. Jeg ser veldig frem til å gjøre jobben i denne klubben med en gigantisk historie, og vi vil gjenoppbygge den til der den hører hjemme, sier ten Hag til MUTV.

– Den nåværende situasjonen er åpenbart ikke så god. Det er en stor utfordring. Jeg vil bygge et lag som kjemper for hverandre, som er samlet og som vil få resultater, fortsetter han.

Ten Hag var til stede på Selhurst Park på sesongens siste kampdag, men måtte se sin nye arbeidsgiver bli beseiret 1-0 av Crystal Palace. Nederlaget symboliserte slutten på en forferdelig sesong for de røde djevlene – en 6. plass, med 12 tap og nøyaktig null i målforskjell, samt en historisk dårlig poengfangst på 58.

– Vi har lyst til å underholde. Intensjonen er å spille fantastisk fotball, men om vi ikke kan spille fantastisk fotball, må vi fortsatt vinne, sier nederlenderen.

Med en sluttposisjon på 6. plass i Premier League, betyr det at ten Hags første europeiske mesterskap i klubben blir Europa League. Den nye trenerens beskjed er klar:

– Vi må tilbake til Champions League så fort som mulig.

Til tross for den nåværende situasjonen i Manchester United, er suksesstreneren klar på optimismen han føler på.

– Det handler om å akseptere den nåværende situasjonen, men også vite at for ett år siden var dette laget nummer to i Premier League. Det er potensial, og det er opp til oss å få det ut. Det er en prosess som vil ta tid, men jeg er overbevist om at vi vil oppnå suksess. Vi må jobbe hardt, og det må være basert på riktig strategi og filosofi

Det har blitt spådd en stor opprydning i Manchester United i sommer. Ten Hag påpeker at det trengs forsterkninger i noen posisjoner.

– I enkelte posisjoner ønsker vi å fornye laget.

Rangnick: Dette øyeblikket ble avgjørende

Denne sesongen har vært under all forventning for laget som kom på andreplass forrige sesong.

En klubb av Manchester Uniteds størrelse vil alltid ha ønsker om å kjempe blant både Englands og Europas gjeveste. Slik har det på ingen måte gått.

Manchester Uniteds midlertidige trener, Ralf Rangnick, påpeker ett spesielt øyeblikk som raknet sesongen.

– Vi samlet nok poeng med et gjennomsnitt på 2.1 før kampen mot Atlético, men jeg tror det tapet i Champions League føltes som om luften gikk ut av ballongen, sier tyskeren til Sky Sports.

Manchester United røyk ut mot det spanske hovedstadslaget i åttendedelsfinalen av turneringen.

– Jeg tror det store målet til noen av våre toppspillere var Champions League, og etter tapet mot Atlético kunne du bokstavelig talt føle på trening at vi ikke hadde det samme nivået av energi, fokus og konsentrasjon, legger han til.

Rangnick overtar som trener for det østerrikske landslaget, men fortsetter i en konsulentrolle for ten Hag og Manchester United.