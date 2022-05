Anmeldt av NOAH – nå forklarer han seg

I mars dro «Farmen 2022»-vinneren Isak Dreyer (28) på en tre måneders ekspedisjon til Grønland, sammen med kompisen Jens Kvernmo (36).

Forrige uke publiserte Dreyer et bilde på Instagram fra ekspedisjonen som har fått massiv kritikk i kommentarfeltet. På bildet ser man Dreyer ved siden av et hull i isen med noe som ligner et spyd i hendene. Rundt hullet i isen er det spor av blod.

Under bildet skriver realityprofilen:

«Driver å jobber med å få opp 17. mai-frokosten. Er ikke alltid man velger sin skjebne, det tenker sikkert selen også».

I kommentarfeltet raser følgerne og anklager han for dyremishandling. Flere skriver at de blir kvalme av bildet.

Ble anmeldt av NOAH

I Norge er det forbudt å jakte på og drepe sel, med mindre man får særskilt tillatelse. For avlivning av sel er det kun tillatt å bruke skytevåpen med riflet løp. Det er forbudt å bruke feller, skytevåpen med glatt løp, hakapik eller slagkrok.

Søndag kunne Nettavisen melde at dyrerettighetsorganisasjonen NOAH har valgt å anmelde Dreyer. Organisasjonen hevder han promoterer ulovlig metode overfor et norsk publikum, ved bruk av spyd.

Etter kritikken har Dreyer selv lagt igjen en kommentar i eget kommentarfelt, der han skriver at selen «selvfølgelig er skutt og avlivet på en lovlig og human måte med rifle», og at han kun prøver å hente fram selen fra havet med en stokk.

Dreyer har også lagt ut en video av seg selv på Instagrams historiefunksjon hvor han avkrefter at selen ble drept med en harpun. Videre forteller han akkurat det samme som i kommentarfeltet, og at det ikke var meningen å lage oppstyr.

Planer om å tipse politiet

Til God kveld Norge hevder Siri Martinsen at det er ulovlig å bruke spyd eller lignende redskap på sel under hobby/ troféjakt i Grønland.

Ifølge myndighetsnettstedet sullissivik må turister som vil jakte sel samarbeide med en jaktarrangør som informerer om gjeldende regler.

Martinsen sier NOAH har planer om å tipse politiet på øya.

– Vi forstår at det nå er bekreftet at dette er på Grønland og det riktige er da å sende tips til politiet der, så det vil vi gjøre. I forhold til uttalelser om at man «drar opp selen med en stokk» så bør det være åpenbart for alle at dette innebærer at selen på et eller annet vis spiddes, hektes fast eller lignende med en spiss/spyd/krok og at vedkommende er svar skyldig i forhold til hva han egentlig gjør med selen på bildet. Man kan ikke «dra opp sel med stokk» uten å skade den - det bør si seg selv, mener Martinsen.

Isak Dreyer har ikke svart på God kveld Norges henvendelser om denne saken, men har vært klar på Instagram at selen ble skutt og avlivet med rifle.