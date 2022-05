Strengere for sparkesykler

For mange er sparkesykkelen et praktisk fremkomstmiddel, men den er også en kilde til konflikt. Høringsrunden om reglene er i mål, og nå skal det komme nye innstramminger.

Ryde, Tier, Bird og Voi utførte frivillige promilletester i Bergen som del av holdningsskapende arbeid for å få slutt på fyllekjøring på elsparkesykler. Nå kan politiet ta grep med loven i hånd. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Sparkesykler er motorvogner med promillegrense

Regjeringen bestemte allerede før høringen at kjøretøyene skal klassifiseres som motorvogn, og at promillegrensen blir satt til 0,2. Dessuten skal aldersgrensen være på minst 12 år, og det er påbudt med hjelm for barn under 15. Forslagene til ytterligere skjerping av reglene gjaldt disse forholdene:

Forslag om forbud mot bruk på fortau, Det foreslås en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette, eventuelt at bare barn og unge fortsatt kan benytte fortau.

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven, med tre alternativer.

Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.

Kommunikasjonsrådgiver Ann Helen Hansen i Trygg Trafikk er fornøyd med at noen regler har kommet på plass, men ønsker seg mer:

– Vi i Trygg Trafikk har lenge etterlyst regulering av elsparkesykler og vi synes det er på høy tid at det kommer på plass. Samtidig har vi tatt til orde for strengere regler enn det som kommer nå, sier hun til TV 2.

Skuffet over aldersgrense

Flere forslag har vært ute på høring, deriblant påbud om ansvarsforsikring og forbud mot kjøring på fortau.

Trygg Trafikk ønsker seg også aldersgrense på 16 år, men i denne omgangen kommer det ikke noen klar beskjed om dette. Hansen høres likevel ikke ut til å ha gitt opp håpet om en klarere aldersgrense.

Motorvogn eller sykkel? Kall det hva du vil, sier noen. Men ikke NAF eller Syklistenes Landsforbund. Ingen av dem mener sparkesykler hører til i deres kategori. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

- Dette er et kjøretøy med høyt skadepotensiale og skal omklassifiseres til motorvogn. Og sist jeg sjekket var det ingen motorvogn som barn under 16 år fikk lov til å kjøre, sier hun til TV 2.

Høringsfristen gikk ut 28. mars, og mandag denne uken er det ventet at regjeringen kommer med enda noen justeringer i lovverket.

NAF: Sparkesykler bør ikke være «motorvogn»

Dette er ett av spørsmålene som reises i høringen. Mens syklistenes landsforbund i sitt høringssvar mener at sparkesykler ikke skal klassifiseres som sykkel, mener NAF (Norsk Automobil-Forbund) at sparkesykler ikke skal regnes som «Liten elektrisk motorvogn».

– Elsparkesykkel har etter vårt syn større likhetstrekk med sykkel og elsykkel, enn med bil og annen motorvogn, skriver NAF i sitt høringssvar.

Syklister: Sparkesykler bør være «motorvogn»

Mens bileiernes landsforbund mener at sparkesykler ikke skal være motorvogner, mener syklistenes landsforbund at sparkesykler ikke skal være sykler.

– SLF har arbeidet for at små elektriske kjøretøy skal omklassifiseres fra sykkel til motorvogn, skriver de i sin høringsuttalelse.

Både syklistenes landsforbund og NAF stiller seg skeptiske til å forby sparkesykler å kjøre på fortau.

Vil forby sparkesykler på fortau

Blindeforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, pensjonistforbundet og personskadeforbundet og Trygg Trafikk har gått sammen i en felles uttalelse. De vil blant annet forby sparkesykler på fortau:

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er klar til å legge frem nye regler på mandag. Her under en inspeksjon av anlegg 8. april i år. Foto: Heiko Junge / NTB

– Gående må sikres bedre vern gjennom innføring av et forbud mot bruk av liten motorvogn på fortau. Et slikt forbud er allerede innført i de fleste europeiske land og er i tråd med EUs anbefalinger, skriver de i den omfattende, felles høringsuttalelse.

Klart for nye regler mandag

– Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har vi sett et konfliktnivået på fortauene som har vært uakseptabelt høyt, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding da han lyste ut høringen den 15. februar i år.

Engasjementet er stort i høringsuttalelsene, som har kommet fra kommuner, institusjoner, enkeltpersoner og organisasjoner. Med såpass stor uenighet, vil noen bli misfornøyde mer regjeringens nye regler for sparkesykler uansett hva de bestemmer seg for.