Hevder at Rekdal ikke ville takke for kampen

Kjetil Rekdals retur til Hamar endte med et heldig poeng for trønderne. Ifølge HamKam-sportssjef Espen Olsen ville ikke Rekdal takke sin tidligere kollega etter kampslutt.

– Jeg skulle takke ham for kampen, men det ville han ikke, sier Olsen til TV 2.

– Vet du noe om hvorfor?

– Han var sikkert skuffet over prestasjonen, da.

– Er det vondt blod mellom dere?

– Nei, ikke fra min side i alle fall, sier Olsen.

– Hva tenker du om at han ikke vil takke deg for kampen?

– Nei, det får han stå for. Som sagt tror jeg bare han er skuffet over prestasjonen, sier Olsen.

Det var tilsynelatende smådårlig stemning mellom Espen Olsen og Kjetil Rekdal etter kampslutt. Foto: Geir Olsen

Overfor TV 2 har Rekdal følgende å si om situasjonen:

– Det var ingenting, sier treneren.

Det skapte oppstandelse i Hamar da den profilerte treneren forlot HamKam til fordel for Rosenborg etter 2021-sesongen. Før søndagens kamp fikk både han og assistent Geir Frigård blomster av deres tidligere arbeidsgiver.

– Det var en fin atmosfære. Det var en intens kamp med høyt lydnivå. Jeg er glad for at Hamar har et Eliteserie-lag igjen og at det er stor interesse. Jeg kommer til å flytte tilbake hit. Det kan jo være jeg går på Briskeby og ser på kamp en gang i fremtiden, sier Rekdal.