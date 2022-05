Klopps hjertesukk: – Typisk meg

Jürgen Klopps lag ble igjen slått med ett fattig poeng. Han har planen klar for hvordan Liverpool skal ta opp kampen med Manchester City neste sesong.

– Det er typisk meg, sier Jürgen Klopp til Sky Sports med et smil etter å ha blitt minnet på at 92 poeng ville holdt til Premier League-tittelen i mange sesonger.

De ti siste årene ville det gitt førsteplass fem ganger.

– Jeg har fortsatt rekorden for ikke å rykke opp i Tyskland med den høyeste poengsummen. Og med den nest høyeste poengsummen, også. Man trenger flere poeng enn motstanderlaget, men det klarte vi ikke, medgir Liverpool-manageren.

Antall poeng for Premier League-mesteren de ti siste sesongene 2021/22: Manchester City, 93 2020/21: Manchester City, 86 2019/20: Liverpool, 99 2018/19: Manchester City, 98 2017/18: Manchester City, 100 2016/17: Chelsea, 93 2015/16: Leicester, 81 2014/15: Chelsea, 87 2013/14: Manchester City, 86 2012/13: Manchester United, 89

Også i 2018/19-sesongen endte Merseyside-klubben ett poeng bak Manchester City.

Hylles av City-leiren

Noen mil øst er de uansett mektig imponert over rivalen.

– Størrelsen på prestasjonen er relatert til størrelsen på rivalen vår. Jeg har aldri sett et lag som Liverpool, sier Pep Guardiola, ifølge BBC.

DOMINERER: Pep Guardiola har vunnet Premier League fire ganger. Foto: HANNAH MCKAY

Tomålsscorer i den mektige snuoperasjonen mot Aston Villa, Ilkay Gündogan, mener at Liverpool gjør dem bedre.

– Hvis Liverpool ikke hadde vært der, og ikke hadde spilt på den måten de spiller på – utrolig fotball – så tror jeg ikke at denne ligaen hadde vært så attraktiv, sier tyskeren til Sky Sports.

Han har tidligere spilt under Klopps ledelse i Borussia Dortmund.

– Vi pushet hverandre til det ytterste igjen. Selv om det ble en trist dag for dem, må vi verdsette hva de har gjort. Og spesielt min gamle trener, som jeg fortsatt liker godt, lyder det 31-åringen.

Den andre målscoreren, Rodri, er helt kjørt etter den jevne sesongavslutningen.

– Jeg trenger tre måneder ferie! Det er sånn det føles, sier spanjolen lattermildt til TV 2.

– Det har vært utrolig. Vi har vunnet Premier League to ganger med ett poeng. Det er sykt. Vi pusher hverandre, mener midtbanesjefen.

Klopps revansjeplan

Forrige gang Liverpool endte ett poeng bak rivalen, vant de ligaen påfølgende sesong.

– Alt handler om hvordan vi reagerer. Vi kan ikke gjøre det i ligaen i morgen, men neste sesong kan vi det, sier Jürgen Klopp til Sky Sports.

– Jeg har allerede sagt det til dem 500 ganger: Dette er den beste gruppen jeg har hatt. Det er en fryd å komme på jobb hver morgen. Vi trenger et solid grunnlag for å reagere bra på tap. Vi vet hvorfor vi ikke klarte det. Vi hadde trengt litt mer stabilitet i første halvdel av sesongen, mener tyskeren.

Til tross for at de røde kan vinne tre trofeer og tok mer enn 90 poeng i ligaen, er Klopp klar på at det er forbedringspotensial.

– Det er veldig kult når du ikke trenger å gjøre ti endringer, men bare kan bygge på det du har. Det er det vi skal gjøre. Hvis folk på utsiden ikke forstår hvor spesiell denne klubben er, kan jeg ikke hjelpe dem. Forhåpentligvis vil vi ta det tredje trofeet for sesongen, sier 54-åringen.