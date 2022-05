Ønsket seg til Rosenborg i vinter – i dag spolerte han Rekdals drømmeretur

HamKam - Rosenborg 1-1



Det sto nærmest skrevet i stjernene at Kristian Eriksen (26) skulle spille en helt sentral rolle mot Kjetil Rekdal og Rosenborg.

I vinter var han ønsket med til Rosenborg av Kjetil Rekdal. Trønderne la inn flere bud, men HamKam nektet å selge. Selv var Eriksen tydelig på at han ønsket seg til Trondheim.

I kveld var derfor mange øyner rettet mot HamKams nøkkelspiller – og 26-åringen skuffet ikke.

Etter 69 minutter havnet lysluggen i begivenhetenes sentrum. HamKam kom seg rundt på kanten, og innbytter Amin Nouri fant en umarkert Eriksen i feltet.

Fra kort hold gjorde han ingen feil og stanget inn en svært fortjent utligning for HamKam.

I feiringen tok Eriksen fullstendig av. Det var tydelig at scoringen betydde mye for kantspilleren som gikk ut og beklaget uttalelsene sine i forbindelse med Rosenborg-interessen.

– Det var godt å kunne sette den, sier Eriksen til TV 2.

– Det så ut til at det betydde mye for deg?

– Ja, selvfølgelig. Det betyr litt for HamKam og.

– Jeg er glad i HamKam. Jeg har vært her siden jeg var 14 år. Klubben betyr mye for meg. Jeg hadde lyst til å dele øyeblikket og feire sammen med Briskebybanden. Det syns jeg vi fortjente alle sammen.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var ikke så opptatt av hvem av hans gamle elever som scoret målet.

– Fotball består av masse historier. Hvem som scorer for HamKam mot oss er et fett for min del. Det var en tøff kamp. Det positive er at vi får ett poeng ut av det, sier Rekdal til TV 2.

– Det er en svak prestasjon av oss i 80 minutter, sier treneren.

Mener Rosenborg hadde blitt arrestert

HamKam-trener Jakob Michelsen er klokkeklar på at laget hans hadde fortjent mer enn ett poeng.

– Det er blandede følelser. Vi er fornøyde med at vi er såpass mye bedre enn Rosenborg i dag. Så er vi forbannet over at vi ikke får tre poeng, for det hadde vi fortjent, sier dansken til TV 2.

– Det er kanskje den beste prestasjonen her på Briskeby på mange år.

Treneren legger ikke skjul på hvor heldig han mener trønderne var.

– Hvis politiet hadde vært til stede, så hadde de nok arrestert Rosenborg. For det her var tyveri.



Fikk blomster - svarte med å score mot gamleklubben

Kjetil Rekdal og Rosenborg klarte aldri å kjøpe Eriksen i forrige overgangsvindu, men amerikaneren Samuel Rogers ble med til Trondheim.

I lag med trenerne Kjetil Rekdal og Geir Frigård, som var med på å lede HamKam til Eliteserien i fjor, mottok Rogers blomster og applaus fra stort sett de fleste frammøte på Briskeby før kampen.



Og «selvfølgelig» havnet også Rogers i begivenhetenes sentrum på Briskeby.

I førsteomgang hadde HamKam egentlig styrt det aller, aller meste da Rosenborgs forsvarsspiller etter 24 minutter mottok ballen fra lagkamerat Victor Jensen.

FIKK BLOMSTER: Kjetil Rekdal og Geir Frigård ble omsider takket av for jobben de gjorde med å ta HamKam til Eliteserien. Tilbake på Briskeby fikk trenerduoen applaus fra de aller fleste på tribunene. Bare noen få buet. Foto: Geir Olsen

25-åringen la ballen til rette på første touch og banket til på touch nummer to. Via en HamKam-forsvarer snek skuddet fra om lag 25 meter seg inn i det lengste hjørnet til full jubel fra et imponerende bortefølge av Rosenborg-supportere.

Der Kristian Eriksen tok fullstendig av i feiringen, valgte Samuel Rogers en langt mer avdempet feiring på Briskeby.

Ledelsen holdt seg til pause, etter en omgang HamKam hadde vært det klart beste laget og blant annet hatt en ball i stanga.

– Det er svakt selvfølgelig, vi får juling på det meste og er griseheldig som leder 1-0, var den nådeløse dommen fra Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til Discovery i pausen.

Han kunne se Rosenborg løfte seg litt innledningsvis i starten av andreomgang, men strengt tatt var HamKam det beste laget på Briskeby og utligningen til 1-1 var derfor fullt fortjent.



HamKam var laget som hadde mest å komme med på tampen av kampen, men det endte 1-1 på Hamar.