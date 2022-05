Sverige knuste Norges kvartfinale-drøm

Sverige - Norge 7-1

Petter Thoresens menn sin oppgave var enorm. Uten nøkkelspiller Mats Rosseli Olsen måtte Norge slå Sverige om håpet om kvartfinale fortsatt skulle leve.

Svenskene var enorme favoritter før kampstart.

Norge hang godt med i første periode, men i den andre perioden lekte svenskene med Norges beste ishockeyspillere.

Det ble ingen god opplevelse for det norske landslaget, som ikke lenger kan ta seg til kvartfinale. Sverige var, som ventet, mange hakk bedre og vant søndagens kamp.

– Det er surt å slippe inn syv mål og bare score ett. Vi er et par klasser for dårlig i forhold til svenskene i dag. De blir alt for gode for oss, sa Petter Thoresen etter kampen.

Han var ikke fremmed for å innrømme at svenskene var bedre.

– De har ferdigheter på alle plassene sine. De har spillere som er bedre enn våre. Så enkelt er det i denne idretten. Hvis du møter noen som er bedre enn deg, så skal du gjøre mye riktig for å holde et penere resultat enn det vi klarte i dag, fortsatte han.

Går ikke videre

For å holde kvartfinalehåpet levende måtte Norge slå Sverige søndag kveld. Tidligere på dagen forsvant muligheten for å rykke ned, da Latvia snudde kampen mot Storbritannia og vant.

Svenskene var allerede før kampen klare for kvartfinale, men hvilken av de fire øverste plassene de ender på i gruppa har fortsatt mye å si. Plasseringen bestemmer hvilket lag fra den andre gruppa de møter i kvartfinalen.

Norges poengkonge dette mesterskapet, Mats Rosseli Olsen, er skadet og var ikke med mot Sverige.

Etter å ha tapt søndagens kamp, vil resultatet i tirsdagens kamp mot USA "kun" bestemme om Norge blir nummer 5, 6 eller 7. i gruppa.

Norge skal likevel spille A-sluttspill i VM etter at Latvia vant over Storbritannia. Men Thoresen var ikke klar over at de risikerte å rykke ned, da Storbritannia først tok ledelsen.

– Da var jeg nervøs. For det var først da jeg fikk vite at det ikke var sikkert at vi holdt plassen. Jeg trodde plassen var sikra, men det var den tydeligvis ikke. Så jeg var veldig glad for at de (Latvia) klarte å snu kampen og vinne slik at vi fortsatt er en A-nasjon, innrømmet Thoresen.

– Hvor viktig er det?

– Det er veldig viktig for norsk hockey, det er stolthet å dra til et A-VM for norske ishockeyspillere. Så jeg er glad for at jeg klarer å sende dem dit og være med på det i mitt siste VM, sa Thoresen.

Thoresen fikk rett

Etter nøyaktig tre spilleminutter jublet Nils Åman etter å ha sendt pucken i mål. Norges landslagssjef, Petter Thoresen, var umiddelbart klar på at det målet ikke skulle godkjennes. Han utfordret avgjørelsen og dommerne ble nødt til å se situasjonen på video.

Det var fullstendig kaos foran Norges mål da Åman til slutt fikk sendt pucken over mållinja.

KAOS: Slik så det ut ved Norges mål før Nils Åman sendte pucken i målet. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Etter flere minutter landet dommerne på avgjørelsen om at Thoresen hadde rett. Scoringen ble ikke godkjent. Svenskene hindret på ulovlig vis Norges målvakt, Jonas Arntzen, å gjøre sin jobb.

Begge lag kom til flere muligheter i minuttene etter avgjørelsen. Erik Gustafsson testet skuddet to ganger. Emil Bemstrom sitt skudd ble også reddet av Arntzen. For Norge prøvde Tobias Fladeby seg.

Sverige fikk utover periode et stadig større overtak. Arntzen måtte i aksjon mange ganger.

Christian Bull ble førstemann i utvisningsboksen, tripping.

Med 30 sekunder igjen av overtallet scoret Sverige. Denne gang var det ingen tvil: Scoringen ble godkjent. Jacob Peterson var målscorer.

1-0: Jacob Peterson og lagkamerater etter å tatt ledelsen. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Joakim Nordström fikk Sveriges første utvisning. Interference, og dermed skulle Norge spille i overtall.

Michael Haga fikk en kjempesjanse, men klarte ikke å få pucken over linja. Like etterpå måtte en ny svenske sette seg i to minutter. Norge var to mann mer på isen de neste 36 sekundene. Ken André Olimb prøvde seg med et skudd, men heller ikke han fikk pucken i mål. Sverige sto imot i undertall.

18 sekunder før periodeslutt fikk Oskar Lang to minutter utvisning for tripping.

Det sto 1-0 da lagene gikk til pause.

Tre raske

Norge begynte perioden i overtall, men klarte ikke å utnytte seg av det.

Tobias Fladeby banket til med et skudd, men traff ikke innenfor stengene.

Sverige spilte to minutter i overtall etter at Emil Lilleberg ble sendt ut. Da måtte Arntzen i aksjon flere ganger. Han tok det som kom av skudd.

Med 13 minutter igjen av perioden havnet Norge igjen i undertall. Andreas Martinsen fikk to minutter for tripping.

Igjen slapp Norge inn mål i en undertallsperiode. William Nylander sørget på egenhånd for at Sverige doblet ledelsen. Skuddet var godt plassert oppe i hjørnet av målet.

3-0: Jacob Peterson jubler for sin andre scoring. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

3-0 kom minuttet senere. Arntzen ga retur på skuddet til Carl Grundström. Der var Peterson igjen og sendte pucken i mål.

3-0: Jonas Arntzen må fortvilet se Jacob Peterson sitt skudd gå i mål. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Norge var farlig frempå etter scoringen, men fikk ikke uttelling. Det gjorde Sverige på sin neste mulighet. Etter mange skudd fikk Rasmus Asplund satt pucken i mål. Vonde norske minutter.

Med 03.48 igjen av perioden fikk Daniel Rokseth utvisning for hekting.

Da scoret Sverige igjen i overtall. Fra skrått hold plasserte Lucas Wallmark pucken fint mellom Arntzen og stolpen.

Lang fikk to minutter utvisning for tripping.

En grusom periode for de norske ishockeyherrene endte 4-0. Sverige gikk til pause med en femmålsledelse.

Dommer-scoring

Tobias Fladeby åpnet den tredje perioden med å krige inn en scoring. Fladeby sto foran målet og fikk i kamp med flere spillere pirket pucken over mållinja.

– Det er flott å få en scoring, det er jo alltid kjipt å bli nulla, så det var en liten trøst når vi taper 7-1, sa målscoreren.

To minutter senere scoret Max Friberg. Svensken var trygg foran målet og fikk sendt pucken over linja.

Så oppsto en merkelig situasjon. Plutselig lå pucken i svenskenes mål. Pucken ble skutt i beinet til dommeren som med det styrte den videre i mål. Da måtte dommerne ut for å sjekke om scoringen skulle godkjennes.

SPESIELL SITUASJON: Svenskene sa tydelig ifra at dommer-scoringen ikke kunne godkjennes. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

De fant omsider ut at scoringen ikke skulle godkjennes.

Johannes Johannesen fikk to minutter utvisning for forsinkelse av spillet, og da var Sverige igjen to minutter i overtall.

Først traff de stolpen da de fikk stå nesten upresset foran det norske målet og avslutte, så traff Asplund nettmaskene. 7-1.

Svenskene jaktet i sluttminuttene sin åttende scoring og var svært nære å lykkes, men det endte 7-1.