Ny smell for Vålerenga – slapp inn tre mål på under fire minutter

Strømsgodset-Vålerenga 3-2

Etter ett poeng på de to siste kampene var Vålerenga avhengig av en trepoenger for å henge med i toppen.



Vålerenga åpnet best, men klarte ikke å få ballen i mål.



Det skulle vise seg å koste dem dyrt.

Tre og et halvt utrolige minutter

For imot spillets gang fant Halldor Stenevik sin lagkamerat Johan Hove inne i feltet. Strømsgodsets nummer 8 la ballen til rette før han hamret den inn i nettmaskene.

Det var bare starten på hjemmelagets magiske minutter: Rett etter Vålerengas avspark snappet Lars Jørgen Salvesen opp ballen og forserte rett mot mål. Fra 16 meters hold klinket han ballen forbi VIF-keeper Kjetil Haug som knapt rakk å reagere.

Kun to minutter senere fikk det marineblå hjemmelaget corner, og et rystet Vålerenga-lag klarte aldri å klarere før Lars-Christopher Vilsvik satte 3-0 i nettet og stemningen på Marienlyst Stadion gikk i taket.

SMELL: Dag-Eilev Fagermo måtte se mannskapet sitt slippe inn tre mål på tre og et halv minutt. Foto: Terje Bendiksby

Fagermo kan ikke huske lignende.

Det var en forbauset VIF-trener, Dag-Eilev Fagermom, som stilte til pauseintervju med Discovery+:

– Jeg tror jeg har 500 kamper på dette nivået snart. Jeg kan ikke huske å ha styrt en kamp så mye og bare sånn plutselig ligge under 0-3 før, åpnet Fagermo, før han fortsatte:

Jeg må si det er veldig spesielt, og jeg kan ikke kjefte så mye på gutta heller fordi de jobber, beveger seg riktig og gjør det meste riktig.

Slo tilbake

Og kanskje Fagermo hadde rett. For etter pause var laget hans på nytt i gang med å skape store sjanser. Noe som skulle betale seg.

Syv minutter ut i andre omgang fikk Vidar Örn Kjartansson en enkel jobb med å redusere til 1-3, og i det 67. spilleminutt fulgte Aron Dønnum opp med en ny redusering etter vakkert veggspill med lagkameratene Kjartansson og Osame Sahraoui.

Og Sahraoui var ikke ferdig med å sette opp spillere i scoringsposisjon.

Utrolig bom

Få minutter senere kom kantspilleren seg til dødlinjen og serverte Henrik Bjørdal på blank kasse. Men fra under to meters hold satte Bjørdal ballen på utrolig vis via tverrliggeren og ut.

– Nærmere 3-3 går det ikke an å komme, konkluderte Discoverys kommentator Kenneth Fredheim.