Gjorde skrekkfunn i badebassenget

En familie fikk en uhyggelig overasskelse da de sjekket hvem som hadde sneket seg til et dypp i badebassenget deres mandag morgen.

En familie i Deep Creek i delstaten Florida i USA, fikk seg tidenes sjokk da de sjekket badebassenget sitt mandag morgen, melder CNN.

For i stedet for en flytende bademadrass eller andre gjenstander du forventer å finne i et basseng, fant familien en liten uventet gjest: en 3,4 meter lang alligator på nærmere 249,5 kilo.

GIGANTALLIGATOR: Alligatoren veide hele 249,5 kilo og var på nærmere 3,4 meter. Foto: Charlotte County Sherrif's Office / Facebook

– Han hadde revet opp bassengtrekket for å komme seg til det deilige og kjølige vannet, sa lensmannskontoret i byen etter hendelsen.

De måtte nemlig rykke ut for å bistå den skrekkslagne familien i å få beistet fjernet fra bassenget.

– Et monster!

Det er ikke uvanlig at alligatorer kommer så tett på mennesker i delstaten, spesielt ikke under dyrets parringssesong om våren og sommeren, likevel skilte mandagens gjest seg ut for sin enorme størrelse.

– Dette var et monster! Han var helt enorm, sa sersjant Brad Stender til nyhetskanalen.

For hvor mange menn trengs egentlig for å fjerne en slik gigantalligator?

Ifølge lensmannskontoret i Deep Creek, intet færre enn tre betjenter, en fangstmann, en slitesterk løkke og tunge drag.

DRAKAMP: Det var ikke bare bare å overtale alligatoren i Deep Creek til å reise hjem til sumpen sin. Foto: Charlotte County Sherrif's Office / Facebook

Ikke første gang

På den måten klarte de å dra ut alligatoren, som uten tvil var misfornøyd med å få morgensvømmingen forstyrret, og teipet igjen gapet slik at de kunne transportere han hjem til sine egne trakter.

Ifølge sersjant Stender er det ikke den første alligator-telefonen han har fått denne uken.

SKJEDD FØR: Det er ikke uvanlig at alligatorer kommer nærme mennesker i Florida, men risikoen er ekstra stor på våren og sommeren. Foto: Charlotte County Sherrif's Office / Facebook

– Jeg ble politimann for å bekjempe kriminalitet, men her kjemper jeg mot dinosaurer, sa han til CNN, og rådet folk til å holde avstand dersom de gjorde et lignende funn i sin egen hage.

– De kommer ikke til å angripe deg så lenge du ikke går opp til dem. Det meste av tiden går de vekk på egenhånd.

Det er estimert at det bor rundt 1,3 millioner alligatorer i ulike deler av Florida.

Delstaten har også landsrekorden for flest alligatorer i en by, som er i Gainesville, ifølge Key West Aquarium.

Av alle alligatorene i den sør-østerlige delen av USA, bor en fjerdedel av dem i Florida.