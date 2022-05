Leeds berget plassen etter utrolig nervedrama: – Må ha vært fryktelig å være supporter

Leeds reddet plassen i Premier League etter at Burnley klønet det til for seg mot Newcastle.

Brentford – Leeds 1-2 og Burnley – Newcastle 1-2:

Burnley må ta den tunge turen ned til Championship. Det er klart etter at Leeds slo Brentford 2-1, og Burnley tapte 1-2 mot Newcastle etter et nervedrama av de sjeldne i søndagens siste serierunde i Premier League.

Med lik poengsum som Burnley, men for dårlig målforskjell, var utgangspunktet for Leeds enkelt før kampen: Ta flere poeng enn Burnley.

Jack Harrison ble helten for Leeds da han satte inn 2-1-scoringen som feide all tvil til side på overtid og sikret de helhvite akkurat de poengene de trengte mot Kristoffer Ajers Brentford.

– Dette må være den beste flukten fra nedrykk jeg noensinne har sett fra Leeds, sa den tidligere England-stopperen Martin Keown etter at Leeds reddet plassen.

– Burnley fikk et idiotisk straffe mot seg. Leeds startet som underdogs i dag, men deres strålende supportere fikk virkelig noe å feire i dag, poengterte TV 2-ekspert Trevor Morley.



– Leeds har vært veldig spennende å følge, og til syvende og sist var det jo fortjent, ettersom de stod igjen med flest poeng, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.



Leeds berget plassen tre poeng foran Burnley, som rykket direkte ned etter å ha tatt 35 poeng denne sesongen. Leeds karvet seg til 38 poeng og kan juble over Premier League-spill også neste sesong.

– Du kan se at Burnley-fansen er i tårer. De er fullstendig nedbrutt. Både spillerne og fansen og hele klubben blir fullstendig knust når de rykker ned fra Premier League og må spille Championship neste sesong, oppsummerte tidligere Wales-kaptein Ashley Williams, som var tilstede på Turf Moor, overfor BBC.

Store sjanser

Burnley skapte nok av sjanser til å få med seg poeng mot Newcastle, men var ikke nøyaktig nok.

Det ble for sjette sesong på rad tap i sesongavslutningen for Burnley, og Mike Jacksons mannskap må ta turen til Championship etter seks sesonger på øverste nivå.

Burnley rykker ned sammen med Norwich og Watford.

Leeds sto på sin side med to poeng på de fem siste kampene og tok sin første trepoenger siden seieren over Watford 9. april. Det har vært en sesong hvor mye har gått på tverke.

Leeds-fansen forventet å se stjernespiss Patrick Bamford i kamptroppen etter en uke med trening etter sin siste skade. Leeds opplyste før kampen at Bamford har fått koronaviruset. Angriperen har trøblet like mye som Leeds denne sesongen og har kun spilt tre kamper siden jul på grunn av en skade i foten i tillegg til problemer med hamstringen. Jesse Marsch tok over ansvaret fra Marcelo Bielsa i slutten av februar.

Klønete hands ødela for Burnley

Burnley fikk den verst tenkelige starten på sin kamp da Newcastle tok ledelsen etter 19. minutter. Callum Wilson sendte gjestene i ledelsen fra straffemerket etter at Burnleys Nathan Collins hadde handset på klønete vis innenfor 16-meteren.

Samtidig trodde Joe Gelhardt at han hadde sendt Leeds i ledelsen mot Brentford. Men scoringen ble korrekt annullert på grunn av offside etter at VAR grep inn.

– Det er fryktelig å være supporter på kamper som disse. Leeds hadde riktignok en scoring annullert, men ble presset stort av Brentford i første omgang, poengterte TV 2-ekspert Trevor Morley om nedrykksdramaet som utspilte seg.

– Leeds var heldige da Burnley ga vekk et straffespark på klønete vis i sin kamp, poengterte Simen Stamsø Møller i Målshow på TV 2 Premium.

Til pause hadde Leeds med seg 0-0 mot Brentford, mens Newcastle lå under i sin kamp mot Newcastle. Det betydde at Leeds hadde reddet plassen etter de første 45 minuttene.

Straffet Brentford

Men dramaet var langt fra over. For nå stod alt på spill for både Leeds og Burnley de siste 45.

Ti minutter ut i andreomgang fikk Leeds straffespark etter at Raphinha ble felt innenfor 16-meteren til Brentford. Brasilianeren gikk selv frem og tok straffesparket, fintet ut keeper og scoret sikkert.

– Dette var et stort, stort straffespark for Leeds, som kan redde dem i Premier League, konstaterte Morley.

Scoringen til Leeds betydde at Burnley måtte score to mål mot Newcastle for å hindre nedrykk.

Men så ødela Newcastle litt av håpet for Burnley. Callum Wilson doblet nemlig ledelsen for Newcastle etter en lekker målgivende pasning fra Allan Saint-Maximin i feltet.

Burnley reduserte imidlertid ved Gnaly Maxwel Cornet 20 minutter før slutt, og sendte alle mann i angrep.

Like etter utlignet Sergi Canos til 1-1 mot for Brentford mot Leeds med et vakkert hodestøt. Rett etter scoringen ble Canos utvist etter å ha fått sitt andre gule kort for dagen, og dermed måtte Brentford fullføre med ti mann.

Det utnyttet Leeds da Jack Harrison hamret inn 2-1 på overtid, og Leeds kunne starte feiringen.

Burnley fikk aldri utligningsmålet mot Newcastle, og må finne seg i nedrykk for første gang på seks år.