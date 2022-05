Ødegaard med lekker scoring, men Arsenal må nøye seg med Europa League

Norwich - Spurs 0-5

Arsenal - Everton 5-1

Arsenals håp om Champions League-spill kommende sesong hang i en syltynn tråd før den avsluttende ligarunden. Rødtrøyene var avhengig av hjelp fra Norwich mot erkerivalene Tottenham.

Den hjelpen kom aldri. Jumbolaget Norwich var ikke i stand til å skape trøbbel for Contes menn. Spurs vant 5-0 og med to scoringer sikret også Heung-Min Son toppscorertittelen i ligaen. Han må riktignok dele tittelen med Mohamed Salah.

– Det er utrolig å få denne tittelen. Jeg kan ikke tro det. Jeg drømte om det som barn. Nå er det bokstavelig talt i hendene mine. Jeg kan ikke tro det, sier Son.

– Før målet var jeg veldig frustrert fordi jeg bommet på store sjanser. Jeg sa til medspillerne at jeg bommet på de enkleste, men scoret på de vanskeligste. Jeg ville ikke gi opp. Jeg ville score i dag. Laget hjalp meg masse i pausen, sier toppscoreren.

Arsenal ga likevel hjemmefansen på Emirates en fin avslutning på sesongen. Martin Ødegaard var elegant og dyktig da han scoret Arsenals 5-1-mål i seieren mot Everton.

Slik var utviklingen

Spurs tok føringen allerede etter 15 minutter. Bentancur var uselvisk og serverte Kulusevski som kunne sentre inn 1-0-målet.

Uansett hva som skjedde på Carrow Road, måtte Arsenal vinne sin kamp for å ha håp om fjerdeplassen. Etter 27 minutter scoret Martinelli 1-0-målet på straffe etter at Iwobi hadde handset. Og kun tre minutter senere økte Nketiah til 2-0 etter et hjørnespark.

Omtrent samtidig økte Spurs til 2-0 i Norwich. Grufullt keeperspill fra Krul gjorde at Bentancur kunne servere igjen - denne gang til Kane som stanget inn kampens andre mål.

På tampen av førsteomgang i London reduserte Everton. Innbytter Donny van de Beek fikset scoringen fra kort hold.

Målfest

Ti minutter ut i andreomgang svarte Arsenal. Cedric dunket inn 3-1 etter en smart cornervariant fra Saka. Og kort tid senere økte Gabriel til 4-1 etter pasning fra Cedric.

På Carrow Road hadde Spurs fortsatt full kontroll. Først bommet Kulusevski på åpent mål, men like etter slo svensken tilbake da han dro seg fri og skrudde inn 3-0 på lekkert vis.

– Jeg ble flau av det som skjedde i forkant. Jeg tenkte at jeg ikke kunne avslutte sesongen slik, fortalte Kulusevski etter kampen.

70 minutter var spilt da Son scoret sitt første for dagen. Sørkoreaneren prikket inn 4-0 etter pasning fra Lucas Moura. Det var Sons ligamål nummer 22 denne sesongen. Og like etter gjorde Son det igjen. Fra 20 meter dunket han inn 5-0 med både kraft og presisjon.

Dermed hadde Son toppscorertittelen alene med sitt 23 mål for sesongen.

Flott Ødegaard-scoring

Til tross for at CL-drømmen var knust, vartet Arsenal opp med festfotball på Emirates. Etter 82 minutter viste Ødegaard teknikk og eleganse da han driblet seg fri og prikket inn 5-1-målet.

Det var kampens siste scoring. På Carrow Road styrte Tottenham inn 5-0-seieren og kunne dermed juble for CL-plass.

– Denne sesongen var en viktig lekse. Neste sesong kan vi se frem til Champions League. Alle fortjener å være der. Conte gir oss så mange ting. Før han kom var det ingen som trodde vi skulle komme til Champions League, sier Son.