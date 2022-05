Effektive Glimt tilbake på vinnersporet: – Resultatet er bedre enn prestasjonen

Haugesund - Bodø/Glimt 1-4

Bodø/Glimt har slitt med å få sving på sakene så langt denne sesongen. Det betyr at det allerede har blitt en luke opp til tabelltopp for de regjerende seriemesterne.

Med tre strake kamper uten seier var det et sultent Glimt som møtte opp på gresset i Haugesund og så ikke ut til å ha noen problemer med å slå tilbake med en etterlengtet trepoenger.

– Resultatet er jeg veldig fornøyd med. Vi er effektive foran kassa og det har vi ikke vært så mye de siste kampene, så det er godt, sa Hugo Vetlesen til Discovery etter kampen.

Kjetil Knutsen sa seg også fornøyd med resultatet, men prestasjonene er det fremdeles litt å gå på.

– Vi gjør jobben, men jeg syntes resultatet er bedre enn prestasjonen, for å være helt ærlig. Det går ikke på innsats eller vilje, men litt på forståelse i forhold til et Haugesund-lag som har litt variert motspill, sa Glimt-treneren til Discovery.

– Men det er lett å være trener, når man kan se alt fra siden, fortsatte han.

Effektiv fotball

Det tok ikke lang tid før det klaffet for Bodø/Glimt-angrepet. Amahl Pellegrino løp etter en lang pasning sendt fra Glimts banehalvdel som han banket inn på første stolpe. Der dukket Sondre Sørli opp, og styrte inn 1-0. Haugesund-forsvaret hang ikke med i det hele tatt.

Og verre skulle det bli. Ulrik Saltnes slapp ballen til Runar Espejord på Haugesunds 16-meter. Spissen vendte bort Søren Reese og sendte ballen til den samme siden han kom fra, som gjorde at keeper Egil Selvik var sjanseløs.

Bare minuttet senere stod det 3-0. Pellegrino løp seg fri igjen, men denne gangen avsluttet han på egenhånd og sendte Glimt tre foran før pause.

MÅLSCORERE: Sondre Sørli og Amahl Pellegrino noterte seg for hvert sitt mål mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Haugesund hadde mange gode muligheter i både første og andre omgang, og Mads Sande reduserte én gang for Haugesund i andreomgang. Men dette var bodøværingenes kveld, for når Ulrik Saltnes banket til på volley i rumpa på Pellegrino, endret ballen retning og satte Selvik ut av spill.

Haugesund-leiren reagerte voldsomt da ballen gikk i nettet, på det som kunne se ut som en hands på Pellegrino i forkant, uten at klagene vant frem.

– For å være ærlig så treffer den hånda mi, men jeg vet ikke om det er langt ut fra kroppen. Jeg føler at den er inntil. Jeg tror ikke jeg hadde ikke reagert så mye hvis dommeren hadde blåst, for jeg vet at den treffer hånda mi, men jeg vet ikke helt hvor den er, innrømmet Pellegrino etter kampen.

Målet ble stående og dermed ble Pellegrino på heldig vis tomålsscorer i kampen som endte i en overbevisende 4-1 seier til Bodø/Glimt.