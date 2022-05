Manchester City vant Premier League etter vill snuoperasjon: – Det er sykt

Liverpool-Wolverhampton 3-1

Manchester City-Aston Villa 3-2

– Det er sykt. Det har vært noen syke kamper i sluttspillet i Champions League, og så får vi kanskje noe enda sykere her, sa ekspertkommentator Jesper Mathisen etter at City hadde satt inn 3-2.

Se øyeblikket da supporterne stormet banen i vinduet øverst, og se sammendrag fra den utrolige snuoperasjonen her:

Etterpå trillet tårene for Pep Guardiola, supporterne stormet banen og en ekstatisk Kevin De Bruyne ble geleidet bort fra folkehavet på banen av vaktene.

VILLE SCENER: Manchester City-supportere barket løs på et av målene etter den ville snuoperasjonen. Foto: Martin Rickett

Ekspertene er ikke i tvil: Måten City vant på gjorde dagen enda større for stjernemannskapet, og kanskje særlig for Guardiola.

– Tidligere når det er blitt så dramatisk, har han feilet. Jeg tror at i dag føltes det helt spesielt. Jeg har aldri sett ham gråte på den måten han gjorde etter kampen. Det tror jeg ikke hadde skjedd hvis de hadde vunnet enkelt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Nerver fra start

Avgjørelsen på tittelkampen var på ingen måte rett frem. Først var det Liverpool som havnet i trøbbel.

En forsvarsfeil av Ibrahima Konaté sørget for at Wolverhampton gikk opp i en svært overraskende ledelse etter bare et par minutter spilt.

Langs sidelinjen stod Jürgen Klopp og måpte. Noen mil øst, på Etihad, stod jubelen i taket.

Uventet vending

20 minutter senere utlignet Sadio Mané for Liverpool. Samtidig lugget det i angrep for City. Vondt ble til verre da høyrebacken Matty Cash sendte Steven Gerrards Aston Villa i ledelsen like før pause.

Da var det på Anfield at jubelen stod i taket. Gerrard-sangen runget over stadion.

– Herlighet for et drama, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker fra arenaen.

Klopp byttet inn Mohamed Salah like etter pause, men Merseyside-klubben stanget mot en kompakt Wolverhampton-mur. Så fikk de enda en håndsrekning av en gammel venn.

Vilt City-drama

Philippe Coutinho, som klubben solgte for mer enn én milliard kroner, økte ledelsen til Villa.

De lyseblå våknet. Sju minutter senere satt reduseringen fra Ilkay Gündogan. Mindre enn to minutter etter det igjen satt utligningen fra Rodri. Og bare tre minutter etter det igjen scoret Gündogan sitt andre.

Superstjernen Kevin De Bruyne stod bak den geniale målgivende pasningen.

– Jeg har ikke sett på maken, kommenterte TV 2s Peder Mørtvedt.

Tittelen var imidlertid ikke trygg helt ennå: På Anfield fikset Mohamed Salah ledelse.

Men City holdt buret rent og vant Premier League for fjerde gang på de fem siste sesongene.