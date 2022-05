Premiereklar med film i Cannes: – Tror mange kommer til å skamme seg litt

CANNES (TV 2): I timesvis måtte skuespiller Kristine Kujath Thorp (30) sitte i sminkestolen for å bli klar til å spille hovedrollen Signe i «Syk pike». En film om ekstremt behov for oppmerksomhet.

– Jeg tror at mange, så og si alle, kan kjenne seg igjen i deler av Signe. Man blir litt skamfull av å se den, å være et moderne menneske, sier Kristine Kujath Thorp.

Hun er i Cannes for å være med på premieren på «Syk pike». Det er første gangen hun er i filmbyen.

– Utrolig gøy og litt skummelt, Har vært veldig nervøs før jeg kom hit. Det er en litt surrealistisk opplevelse. Trodde aldri jeg skulle oppleve å være her og nå er jeg her.

Det er stekende varmt ved bassengkanten til en villa rett utenfor Cannes sentrum. Rett under terrassen ligger Middelhavet. Solbriller må på for det skarpe lyset. Hun har akkurat deltatt på et arrangement, derfor de glamorøse omgivelsene.

VED MIDDELHAVET: Kristine Kujath Thorp ved bassengkanten i Cannes. Livet under filmfestivalen er intervjuer, prøving av klær og en rekke andre arrangementer. Foto: Santiago Vergara.

Kristine Kujath Thorp (30) har blant annet spilt i filmene Nordsjøen og Ninjababy de siste årene. For hovedrollen i Ninjababy fikk hun prisen for beste kvinnelige skuespiller ved Amanda-utdelingen i fjor.

– Jeg er utrolig lykkelig over at det har gått så bra de siste årene i karrieren min. At jeg har fått prosjekter som jeg virkelig har drømt om å gjøre. At jeg kan velge hva jeg vil gjøre selv. Det er sjeldent at man er så heldig som skuespiller.

Sykt glad i oppmerksomhet

Norges eneste hel-norske bidrag til Cannes-festivalen i år er regissør Kristoffer Borglis «Syk pike». Han er basert i Los Angeles. Hovedpersonen Signe lever i et ekstremt konkurransepreget kjærlighetsforhold. Når kjæresten opplever et raskt karriere hopp, starter Signe å gjøre det som gir henne den ekstreme oppmerksomheten hun vil ha. Kristine mener filmen sier mye om den tiden vi lever i, men de fleste går ikke til de ekstreme handlingene som Signe gjennomfører for å bli sett.

REGISSØREN: Kristoffer Borgli er mannen bak filmen "Syk pike". Han bor i Los Angeles, og presenterer film i Cannes for første gang. Foto: Festival de Cannes

– Hvordan var innspillingen?

– Veldig spennende og gøy. Men også utrolig krevende, fordi det er mye spesialsminke i denne filmen. Satt to og en halv til sju timer i sminkestolen hver dag før opptak. Jeg måtte stå opp veldig veldig tidlig.

Samtidig var rollen krevende å spille, fordi hun ble i tvil om hovedpersonen løy eller ikke. Det var nærmest som å spille to roller i en.

Cannes handler om å se og bli sett. Både på og utenfor den røde løperen. Filmbyen er kjent for å skape stjerner.

– Jeg har opplevd det i mindre skala i Skandinavia og har tenkt at det er mer enn nok. Her har de "uppet gamet". Så det er mye snakk om kjoler og glam og hvordan man skal fremstå. Og det er overveldende og veldig gøy å prøve det. Men man får også litt Janteloven over seg.

Hun var blant annet med på middagen til luksusmerket Louis Vuitton.

– Skal jeg være på den middagen med de topp skuespillerne og internasjonale filmtopper? Det føles bare litt rart at jeg fra østkanten i Oslo skal plutselig skal stå her og menge meg med fiffen, liksom.

Hun drømmer ikke om internasjonal karriere, men vil gjerne fortsette som nå. Få spennende roller og få spille i filmer som har noe på hjertet. Enten det er i Skandinavia, USA eller Frankrike. De siste 11 årene har hun bodd i København. Det har gjort at hun kan jobbe både i Norge og Danmark.

GRUER: Og gleder seg også til premieren søndag kveld. Enten blir folk sjokkert eller elsker filmen, sier Kristine. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Søndag kveld er det premiere på filmen i Cannes.

- Får håpe på at filmen får mye oppmerksomhet. Enten folk blir sjokkert eller elsker den.

– Gruer eller gleder du deg til premieren?

– Gruer meg, absolutt, men gleder meg også. Tror det blir svett hånd og ristende håndledd. Jeg må bare hoppe i det, ikke tenke for mye på det. Jeg håper bare folk digger filmen.