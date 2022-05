Leclerc måtte bryte etter motortrøbbel – Verstappen til topps med defekt bakvinge

Forhåndsfavoritt Charles Leclerc (Ferrari) måtte bryte for første gang denne sesongen. Da benyttet Max Verstappen (Red Bull) anledningen til å stikke av med seieren, til tross for at også han fikk problemer underveis.

Charles Leclerc måtte bryte for første gang denne sesongen på grunn av motortrøbbel. Max Verstappen raste mot teamet etter problemer med bakvingen, men klarte likevel å kapre seieren i Spanias Grand Prix i Barcelona.

Verstappen sikret seg seieren foran teamkollega Sergio Perez og George Russell. Det var belgierens 24. seier totalt i karrieren i Grand Prix-sirkuset.

– Av og til må du vinne på den harde måten, lød det på teamradioen til Red Bull Racing etter Verstappens seier.

Max Verstappen mener problemene med bakvingen gjorde det unødvendig vanskelig å ta seieren.

– DRS'n virket ikke hele tiden, og det gjorde det veldig tøft. Det ble en tøff start, men til slutt en god avslutning. Jeg prøvde å holde meg fokusert, selv om det aldri er gøy når slike ting skjer. Jeg er veldig glad for å vinne, og glad på vegne av min lagkamerat. Det er et strålende resultat for teamet vårt, sa Verstappen til BBC.

Med triumfen i Spania gikk Verstappen forbi Leclerc i VM-sammendraget. Neste Grand Prix-runde kjøres i Monaco neste helg.

Charles Leclerc var naturlig nok skuffet over at motoren havarerte i den kokende varmen i Barcelona.

– Jeg vet ikke noe mer om årsaken til det som skjedde. Jeg fikk aldri noen indikasjoner underveis om at motoren var ødelagt. Det er en skam, sa en skuffet Leclerc etter at han måtte bryte, ifølge BBC.

– Men jeg kan ikke gjøre annet enn å ta med meg det positive, og det er det mye av. At jeg ledet så lenge gir meg selvtillit for resten av sesongen. Samtidig må vi se på problemet med motoren og løse det, mente han.

Formel 1-runden ble kjørt under en voldsom varme, med 37 grader i skyggen i luften og 49 grader i asfalten. Dermed fikk de ulike teamene store utfordringer med dekkene og det tekniske utstyret i Formel 1-bilene.

Verstappen tok føringen for siste gang med 17 runder igjen og kontrollerte inn årets fjerde seier på seks forsøk. Sergio Pérez sørget for dobbeltseier til Red Bull. Med prestasjonen tettet Verstappen en 19 poengs luke og tok seg forbi Leclerc i VM-sammendraget. Tittelforsvareren er nå foran med seks poeng.

– Nei, nei, nei, motorkraften forsvant!

Charles Leclerc (Ferrari) og regjerende verdensmester Max Verstappen (Red Bull) startet i pole, og holdt seg i teten gjennom store deler av Spanias Grand Prix i Barcelona.

Da Verstappen fikk problemer med bakvingen underveis i racet, og ble forbikjørt av George Russell (Mercedes), så det meste ut som om Leclerc bare skulle cruise til seieren.

Men på runde 28 av 66 gikk det galt for forhåndsfavoritten. Leclercs Ferrari mistet plutselig motorkraft, og den suverene vinneren måtte bryte for første gang denne sesongen.

Ferrari-føreren kom seg til depotet, men det var ikke noe å gjøre med bilen.

– Nei, nei. Motorkraften forsvant, kom det fra Charles Leclerc på teamreadioen.

– Du verden, så synd. Det så så lovende ut, han ledet med over 13 sekunder. Kunne det være varmen som skapte problemene, undret Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen.

På den niende runden var Verstappen utenfor banen og havnet med bakdekkene i grusen. Han mistet verdifull tid, og falt til fjerdeplass. Men verdensmesteren kom seg etterhvert raskt opp i teten igjen.

– For en sjelden feil fra Verstappen, konstaterte BBCs Formel 1-kommentator Jack Nicholls etter belgierens tabbe.

Verstappen fikk senere i racet problemer med at DRS-vingen, eller bakvingen, ikke ville åpne seg. Det gjorde ham forbannet.

– Vi kan ikke en gang få den h******* DRS til å fungere. Utrolig, lød det fra en forbannet Verstappen på teamradioen.

Hamilton punkterte

Problemene fortsatte for Lewis Hamilton. Han kolliderte med dansken Kevin Magnussen i starten, og endte med punktert dekk. Dermed var han ute av kampen om seieren allerede før moroa virkelig hadde startet.

Samme skjebne led Magnussen, som endte i grusen.

– Det var merkelig at de ikke klarte å holde seg unna hverandre i den svingen, sa ekspert Gulbrandsen, som ble overrasket over at de to krasjet helt i starten av løpet.

Magnussen la på teamradioen skylden på Hamilton.

– Lewis visste hva han gjorde. Han stengte meg inne, lød det fra dansken etter den dramatiske starten på Spanias Grand Prix.

Etter punkteringen klarte imidlertid Hamilton å kjøre seg kraftig opp. Briten endte til slutt på en femteplass.