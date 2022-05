Tom (67) har gått ni ganger rundt jorda på ski

Det er tidlig morgen ved Damtjern på Ringerike. En ensom kar setter seg på sykkelen og kjører innover Nordmarka. Det er sol. Varmen kjennes i ansiktet.

Tom Stensaker (67) fra Oslo har kjørt de drøye sju milene fra hovedstaden for å finne siste rest av snø. Siden 1992 har han gått 360.000 kilometer på ski. Det tilsvarer ni ganger rundt jorda.

– Jeg er jo en spesiell person, sier han lavmælt, vel vitende om at det han driver med er ekstremt.

67-åringen har ikke ett gram fett på kroppen. Han er topptrent med O2-opptak som en toppidrettsutøver. Siden 1972 har han nitidig fylt ut treningsdagbøkene som forteller om alle turene.

Områdene rundt Oslo er Toms eldorado.

– Jeg liker ensomhet. Jeg liker å være alene med naturen. Dette er meg. Men det betyr ikke at jeg ikke liker folk. Mange stopper meg når jeg går rundt i Marka. Mange ringer til meg for å få råd. Og andre har tatt opp tråden og begynt med det samme som meg. Mil etter mil på ski, forteller Tom.

UTHOLDENDE: Tom Stensaker på ski i Marka. Foto: Lasse Olsrud Evensen

Jakten på snøen

Vi er fremme ved de siste rester av snø i Nordmarka. Det er i slutten av mai, og snøforholdene har ikke vært så gode i år som tidligere. Et skyggeområde skapt av høye trær gjør at det ligger litt snø på veien fortsatt. Tom setter fra seg sykkelen. Inne blant trærne har han gjemt skiene sine. I sekken har han med seg nistepakke og cola. Åtte brødskiver går lett ned i løpet av en dag.

– Jeg må ha masse karbohydrater. Brød med godt pålegg og cola er ideelt. Med så mange mil hver dag tappes kroppen fort for energi og næringsstoffer, sier han.

Så spenner han på seg skiene.

Tom bruker felleski. Han har testet alle typer – og har funnet sin favoritt. Både med tanke på glid og feste. Tidlig på morgenen, etter en kjølig natt, er snøen fortsatt litt fast. Men utover dagen, blir det fort sørpe.

Ikke en sjel å se. Bare denne rødkledde skapningen som går og går. Fram og tilbake.

KREVENDE FORHOLD: Stensaker på tur i mai. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

Går uansett

Farten er ikke høy, men stabil. Dagen TV 2 var med, var det fine forhold. Tom hadde et snølagt strekke på 350 meter å gå på. Fram og tilbake.

Men han gir seg ikke selv om det blir mindre snø. Et parti på 50 meter snø er nok. Tom har gått milevis på så korte strekker. Det regnes nemlig ikke som en skitur hvis han ikke har gått minimum fem kilometer.

– Jeg begynner ofte tidlig på høsten på islagte vann med rim på isen. Og så holder jeg på til marka er bar. Jeg reiser ikke på fjellet om sommeren. Jeg går heller ikke på rulleski. Men jeg går lange turer på beina om sommeren, forteller Tom. Som også er veldig fjellvant.

– I 20 år, frem til jeg var 40, besteg jeg alle topper og varder i nesten hele Norge. Selv om jeg er utdannet arkitekt, har naturen dratt meg ut og på en måte tatt over livet mitt. Jeg jobbet mange år som brefører på Vestlandet. Selv om jeg bor i Oslo, har aldri bylivet fenget meg, sier han – og forteller hvordan alt begynte.

– Da jeg var 16 fikk jeg meg hund. Jeg forlot kompisene min som sto på hjørnet og røyka og dro til skogs. Samtidig begynte jeg å føre opp alle turene min i bøker. Først i syvende sans, så treningsdagbøker. Jeg bruker ikke data. Gjør alt for hånd, skriver med penn, forteller han.

Oversikt over alt

Dagens tur er unnagjort. Tom setter seg i bilen, kjører hjem til Oslo og til huset på Tonsenhagen hvor han bor alene. Vi blir med inn. Det er ryddig og fullstendig orden på alt. På bordet ligger alle treningsdagbøkene.

TRENINGSDAGBØKER: Tom Stensaker loggfører alt han gjør av fysisk aktivitet i disse bøkene. Foto: Lasse Olsrud Evensen.

– Hele livet mitt er der. Hver dag. Hver time. 50 år, sier han ettertenksomt og begynner å bla i en av dem.

Det ene året hadde han nesten 1500 mil på ski og var ute i nesten 1500 timer i løpet av et halvt år. Til sammenligning så ligger de mest ekstreme toppidrettsutøverne på 1200-1300 timer – i året.

Det sier noe om hva Tom Stensaker holder på med.

For noen år siden døde Toms far. Far og sønn hadde bodd sammen i alle år, og det var faren som tok seg av alt det praktiske. Tom er enebarn. Det var et hardt slag å miste faren.

– Det er vel sånn med enebarn at når den siste av foreldrene blir borte, føler man seg veldig alene. Det ble mye for meg, og jeg hadde en vanskelig tid. Først måtte jeg ta meg av alt papirarbeidet – og så kom spørsmålet opp om det store huset. Skulle jeg beholde eller flytte til en leilighet. I dag er jeg veldig glad for at jeg valgte å beholde huset, sier han.

UT I GJEN: Tom Stensaker på vei til skitur. Foto: Lasse Olsrud Evensen

Nye mål

Etter å ha lagd seg en bedre middag etter skituren, setter han seg ut i hagen. Til tross for at det er sentralt i Oslo, er det likevel rolig. Lite trafikkstøy, grønt og fint.

– Jeg trives jo her. Det er et fint utgangspunkt for å nå alle de flotte områdene som er rundt Oslo enten det er Østmarka, Nordmarka eller Romeriksåsen. Vi skjønner ikke hvor heldige vi er, sier Tom.

Den store planen nå er å gå så langt at han kan bokføre en distanse på ski tilsvarende ti ganger rundt jorda, men først og fremst er det gleden av å gå på ski, samt føle naturen, som trigger han.

Nå strever han på de siste snøflekkene i Nordmarka. Og gleder seg allerede til de første snøflakene igjen svever over landet til høsten.