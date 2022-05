18 ganger gikk alarmen på sykehuset – 20 år senere dannes det et uhyggelig mønster

Fern Franco (75) døde overraskende mens hun var innlagt på sykehus i 2012. Ti år etter oppdaget man et mønster, som førte til at det ble iverksatt etterforskning.

I 2002 skjedde det en rekke hendelser på Hendrick Medical Center i Missouri, som sykehusledelsen angivelig feide under teppet.

Hele 18 ganger i løpet av fem måneder gikk en såkalt «kode blå»-alarm på det lille sykehuset. Det er hendelser der pasienter uforventet får hjertestans.

Tidligere hadde det i snitt gått en slik alarm én gang i året - og det var vanskelig for mange å godta at det bare var snakk om tilfeldigheter, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ni døde

Ni av de 18 pasientene døde, mens ni overlevde. De som døde var i ulik alder, og hadde ulik helsetilstand. En av de som døde var 75 år gamle Fern Franco. Hun var innlagt med lungebetennelse.

For ti år siden startet advokat Adam Warren fra Livingston etterforskning av Francos dødsfall.

Obduksjonen viste at dødsårsaken til Franco var dødelige doser av succinylkolin - et muskelavslappende middel som lammer luftveismusklene, samt morfin.

Det vokste etter hvert fram et mønster. Det viste seg at en luftveispleier, Jennifer Anne Hall, var på jobb under alle tilfellene av uventede hjertestans.

Etter ti år med etterforskning ble det torsdag 12. mai i år tatt ut tiltale mot Hall, for dødsfallet til Fern Franco.

Forsvareren hennes, Matt O'Connor, hevder hun er uskyldig og at hun ikke hadde tilgang succinylkolin, morfin eller andre medisiner når hun var på jobb.

ARRESTERT: Jennifer Hall på politiets arrestasjonsbilde. Hun ble arrestert torsdag 12. mai. Foto: Johnson County Sheriff's Department via Ap

– Syndebukk

Han mener Hall har blitt en syndebukk for de uventede dødsfallene på sykehuset fordi hun har vært dømt for en dødsbrann, som hun siden ble frikjent for.

Det er ikke kjent om det er planer om å ta ut siktelse mot Hall i forbindelse de andre åtte dødsfallene.

Fern Francos barnebarn, Aprille Franco (44), håper imidlertid de andre dødsfallene vil bli videre etterforsket.

– Familiene har ventet 20 år på svar. Det avhenger av min bestemors sak, om det blir funnet svar i de andre sakene, sier hun til AP.

Tre av de andre døde var David Harper (37) som var på bedringens vei etter lungebetennelse. Charles O'Hara (88) som hadde feber og kastet opp. Og Shirley Eller (49) som skulle bli utskrevet dagen etter, da hun hadde hatt lungebetennelse.

Ble oppsagt

Hall begynte å jobbe på Hendrick-sykehuset i 2001. Sykehuset ligger i den lille byen Chillicothe med 9100 innbyggere, cirka 14 mil fra Kansas City.

Hall ble permittert fra jobben tre dager etter Franco døde, og ble permanent oppsagt fire måneder etter. Årsaken var at hun var tiltalt i en dødsbrannsak ved et annet sykehus.

I hennes korte ansettelsesperiode steg antall «kode blå»-varslinger brått. Sykehusledelsen visste om hendelsene, men skal ha gjort alt de kunne for å legge lokk på saken for å unngå negativ oppmerksomhet, hevder regionens rettsmedisiner, Scott Lindley.

Det ble ikke iverksatt noen etterforskning av dødsfallene på den tiden.

Warren, som ble statsadvokat for påtalemakten i 2010, beordret etterforskning i 2012.

– Ikke skyldig

Hall erklærte seg ikke skyldig da hun møtte i fengslings torsdag.

Hun ble fengslet uten mulighet for kausjon. Forsvareren vil kreve kausjon for henne, fordi hun trenger cellegiftbehandling for leukemi.

Forsvareren sier hun opplever det svært ubehagelig for andre gang å bli beskylt for en grov kriminell handling hun ikke har gjort.

– Å gå gjennom det én gang er forferdelig, å gå gjennom det to ganger er et gjentagende mareritt, sier O'Connor.