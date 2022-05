– Det er bare å glemme denne helgen for Dennis

Artikkelen oppdateres!

Det meste gikk galt for Dennis Hauger i søndagens Formel 2 iGrand Prix i Barcelona. Han ødela støtfangeren i starten, og pådro seg en tidsstraff på fem sekunder etter å ha fått skylden for et sammenstøt med Olli Caldwell og fikk ødelagt frontvingen.

– Jeg er ikke overrasket over at det var Dennis som fikk det, sa Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen om Haugers tidsstraff i starten.

SKUFFET: Dennis Hauger fikk det ikke til å stemme i Spania. Foto: Lise Åserud

Hauger kjørte inn til 13. plass, men det var før tidsstraffen på fem sekunder var medregnet. Dermed falt han ytterligere noen plasser på den endelige listen og fikk uansett ikke poeng. Han ligger foreløpig på en 15. plass sammenlagt i Formel 2-sirkuset.

– Det var drit. Det føles som alt går i feil retning nå. Det er kjedelig, selvfølgelig. Nå gjelder det å nullstille seg frem mot neste helg og ta med meg det gode jeg gjorde på slutten i dag, sa en skuffet Hauger til Viasat etter skuffelsen i Spania.

– Det var ikke optimalt med sammenstøtet i første runde og fem sekunder straff. Det var en tung helg. Vi får se. Neste gang går det på gatebane, jeg har aldri kjørt der før, og det er mange runde igjen i sesongen, og jeg må holde hodet kaldt. Men jeg er selvfølgelig irritert nå, fortsatte Hauger.

Hauger klarer ikke å sette fingeren på hva konkret han gjør galt om dagen.

– Det er egentlig bare meg selv, det er noe som ikke stemmer. Selvtilliten er ikke helt der. Jeg må bare jobbe inn mot neste helg for å finne ut av problemene, og jobbe på videre. Nå fokuserer vi på Monaco og analyserer og ser gjennom for å finne ut hva konkret som skjer. Så får vi ta det derfra. Det er egentlig godt det er løp igjen allerede neste uke, etter en tung uke nå. Men det blir godt med noen dager pause også, jeg har mistet noen kilo her i Spania. Når du har over 200 reisedøgn i året blir du sliten, mente Hauger.

Brasilianer til topps

Brasilianske Felipe Drugovich krysset målstreken først foran australske Jack Doohan i Spania. Løpsledelsen har samtidig varslet at den skal se nærmere på en episode som omhandlet dekkskiftet til Drugovich.

Brasilianeren må dermed avvente om han eventuell får en reaksjon, dersom løpsledelsen mener noe ureglementert fant sted. Men etter å ha vunnet med over fem sekunder, skal det mye til for at 21-åringen mister seieren.

– Jeg hadde ikke forventet dette, så nå er jeg bare glad. Jeg har bursdag på mandag, og etter seieren blir det en god feiring. Jeg vet ikke om jeg får noe straff, så om det har ikke noe å si, sa vinneren i et intervju vist på Viasat etter løpet.

Drugovich vant også lørdagens sprintløp i Barcelona, og kan ha kronet en kjempehelg med en sterk seier søndag.

Aldri på skuddhold

Hauger klarte aldri å komme seg på skuddhold. Midtveis i racet var han helt bakerst, og Spanias Grand Prix i Formel 2 endte med en skuffende 13. plass over mål, men det var før tidsstraffen ble medregnet. Det betyr at Hauger ikke sikret seg noen poeng, etter å ha havnet utenfor topp 10.

– Det er bare å glemme denne helgen, og se frem mot Monaco Grand Prix, sa Gulbrandsen.

– Dette har virkelig ikke vært en god helg for Dennis. Han har rett og slett ikke hengt helt med. Han slet i kvalifiseringen, han slet igår, og han slet i dagens løp. Vi får satse på at han slår tilbake i Monaco, selv om vi ikke skal ha for høye forventninger. Men vi håper og tror at Dennis kan finne tilbake til sitt gamle jeg, for vi vet at han kan kjempe i toppen, poengterte kommentatoren.

Dramatisk start ødela alt

Hauger hadde 14. beste startposisjon og kom ikke godt i gang i hovedløpet. Allerede på runde nummer to var Aurskog-gutten involvert i et sammenstøt med konkurrenten Olli Caldwell, og nordmannens bil ble påført skader. Dermed måtte han raskt inn for å få hjelp av mekanikerne.

Hauger innhentet feltet som følge av at sikkerhetsbilen måtte på banen da Prema-lagkamerat Jehan Daruvala fikk trøbbel og ble stående midt i banen. Samtidig ble nordmannen liggende blant de siste på Barcelona-banen som er kjent for å by på få muligheter til forbikjøringer.