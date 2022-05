Leyla (8) må være alene hjemme i sommerferien: – Det føles jo ikke godt

Arbeiderpartiet:

Sommerferie er viktig for barn og for lærere. Både for at barn skal få kople helt av og være barn, men også for at lærere skal få tatt ut nødvendig avspasering. I stedet for å kutte ned sommerferien, mener Arbeiderpartiet det er viktig å styrke laget rundt eleven i skoleåret.

Høyre:

Høyre mener det er viktig å se på hvordan skoleåret bygges opp for å gi elevene best mulig forutsetning for læring i kombinasjon med ferie. Dette gjelder for hele skoleåret, ikke bare sommerferien. Det betyr ikke nødvendigvis at elevene skal ha mindre ferie, men at feriedagene også kan komme på andre tider.

Senterpartiet:

Nei, Senterpartiets mål er at enda flere elever skal trives på skolen og komme seg gjennom skoleløpet. Dagens sommerferie er et viktig avbrekk for mange elever, som bidrar til å opprettholde motivasjonen resten av året. Det ønsker vi å bevare.

Fremskrittspartiet:

Vi mener at dagens sommerferie er såpass godt innarbeidet at den bør beholdes, og vi opplever ikke noe folkekrav om kortere sommerferie. Vi støtter imidlertid gode ordninger og tilbud som sommerskole og andre aktiviteter, både av hensyn til de unge som trenger ekstra innsats, de som ønsker økte utfordringer, og for de familiene som opplever lengden på ferien som en utfordring for å få logistikken til å gå opp.

Sosialistisk Venstreparti:

Skoleferien er en del av arbeidstidsavtalen i skolen. Det er altså partene i arbeidslivet som forhandler om hvor lang den skal være. SV ønsker ikke å gripe inn mot partene i arbeidslivet og styre dette fra Stortinget. Det vi heller må gjøre er å tilby meningsfull aktivitet for barna i sommerferien.

Kristelig Folkeparti:

Dette er en tematikk KrF er veldig opptatt av og vi har en løsning som skal bøte litt på den strekken småbarnsforeldrene står i ifbm sommerferien. KrF mener at alle småbarnsforeldre burde fått en ekstra ferieuke slik at familien får mest mulig tid sammen i løpet av sommerferien, og at de slipper å jobbe og ha ferie på skift.

Miljøpartiet De Grønne:

Jeg syns ikke problemet er at skoleferien er for lang. Men det er en fordel om foreldre og barn kan ha mest mulig tid sammen når ungene har fri. Derfor vil vi blant annet innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opp til 12 år. Det kan være uheldig dersom barn blir gående over lengre perioder uten gode rammer rundt seg fordi foreldrene ikke er tilstede.

Venstre:

Jeg mener sommerferien er en viktig pustepause for barn og unge. Det å ha tid til å få andre opplevelser, til å hvile, leke og kjenne mestring utenfor klasserommet er viktig. Når det er sagt, er det viktig at dette er noe alle får, også barna som ikke har foreldre som har råd til å reise bort på ferie. Derfor bør kommunene, i samarbeid med frivilligheten, sørge for gode og tilgjengelige ferietilbud.

Rødt:

Det forskerne peker på, er ikke først og fremst et problem med sommerferieordningen, men et symptom på Forskjells-Norge. Det er åpenbart at fattige familier ikke har de samme mulighetene og ressursene som rike familier, og det har konsekvenser for alle deler av folks liv, fra helse til utdanning.