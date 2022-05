Polens statsminister ut mot Norge

Lørdag deltok den polske statsminister Meteusz Morawiecki på en spørretime under Nasjonal undomsdialogkongress.

Der kom han blant annet med kritikk mot Norge. For statsministeren mener Norge indirekte tjener på Russlands krig mot Ukraina.

– Olje- og gassfortjenesten til et lite land på fem millioner som Norge vil overstige hundre millioner euro, sa statsministeren ifølge TVN24.

– Mine damer og herrer, unge mennesker, noe er galt. Skriv til dine unge venner i Norge. De burde dele dette gigantiske overskuddet, sa Morawiecki videre.

– Indirekte næring

Den polske statsministeren mener ikke Norges fortjeneste er rettferdig.

– Krigen i Ukraina er ikke Norges feil. Men det er en indirekte næring av det som skjer under krigen, forårsaket av Putin.

Morawiecki sier at Polen ikke er avhengig av å få en del av overskuddet.

– Men for Ukraina. Det er de som er mest berørt av denne krigen.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra statsminister Jonas Gahr Støre. SMK henviser til Utenriksdepartementet. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Verdien av naturgasseksporten endte på 475,8 milliarder kroner i 2021. Det er mer enn en firedobling fra året før, og den klart høyeste eksportverdien noensinne, ifølge SSB.

Eksportverdien for råolje økte fra 207,8 milliarder i 2020 til 349,6 milliarder i 2021.

Og slik situasjonen har utviklet seg i Europa i 2022, er det derfor ventet at overskuddene bare vil fortsette å øke.

I mars skrev Dagens Næringsliv at Norges olje- og gassinntekter i 2022 kunne bli på 1.750 milliarder kroner – seks ganger høyere enn det regjeringen tidligere hadde anslått.

– Kommer best ut

Redaktør i Montel og ekspert på strøm og energi, Gert Ove Mollestad sier til TV 2 at Polen i bunn og grunn har rett.

– Norge er et av de landene som kommer aller best ut av det som skjer i Ukraina nå, paradoksalt nok. Milliardene flommer inn i den norske statskassen, sier han.

Mollestad mener det derfor blir et moralsk spørsmål om hva Norge skal gjøre med det enorme overskuddet.

GIGANTOVERSKUDD: Milliardene flommer inn i den norske statskassen som følger av krigen i Ukraina, sier redaktør i Montel Gert Ove Mollestad. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Norge vil tjene godt på dette så lenge krigen varer, og kanskje lengre fordi EU har bestemt seg for å fase ut bruken av russisk energi. Vi har jo fått dette gratis på et vis, og har ikke gjort noe nytt for å få disse ekstra pengene. Så man kan jo spørre seg om det er fortjent, sier han.

– Mye penger til få folk

Til tross for at Norge tjener ekstremt gode penger på eksport av olje og gass, understreker Mollestad at det er et skrikende behov for gass i Europa.

– De skal være glad for at Norge klarer å opprettholde en høy leveranse av olje og gass. Men baksiden av medaljen er at inntektene til Norge blir rekordhøye, sier han og legger til:

– Vi er bare fem millioner mennesker i dette landet, så det er mye penger til ganske få folk. Inntektene til Norge nå er på et nivå man ikke hadde forutsett.

Redaktøren er klar på at dersom det er ett tidspunkt hvor Norge må bruke ekstra oljepenger å gi ut, så er det nå.

– Ukraina står i brann. Så det virker ganske innlysende at vi burde bruke noe av dette overskuddet å gi direkte dit, sier Mollestad.