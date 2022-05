Skjebnen til dødsdømt danske er ikke avgjort

Den 56 år gamle dansken ble dømt til døden for dobbeltdrap i Lagos i Nigeria fredag denne uken. Mannens skjebne er likevel ikke avgjort riktig enda.

– Han er dømt til døden ved henging, sier Chinyere Omeire, som er rettsreporter ved det nasjonale nyhetsbyrået i Nigeria til Dansk TV 2. Han ringer fra Lagos der han har fulgt rettssaken, og han var til stede da dommen ble forkynt fredag. Dommeren Bolanle Okikiolu-Ighile leste opp dommen og avsluttet:

– Herved uttaler jeg at du, (navn på dansken, journ. anm), skal henges etter nakken til døden har inntruffet. Måtte Gud se nåde i deg.

I rettssalen skal avgjørelsen ha blitt møtt med jubel. Ifølge Dansk TV 2 var mange svært opprørte over at en hvit mann brukte vold mot sin nigerianske kone og datter, og de ønsket ikke å se ham slippe unna. I denne instansen ble han altså dømt, men rettsdramaet som begynte en forferdelig natt i 2018 er ikke over.

Sangerinnen Zainab Ali og datteren på fire år funnet drept

Retten har fastslått at det er hinsides enhver rimelig tvil at det var den danske 56-åringen som tok livet av sin 37 år gamle kone Zainab Ali og deres felles datter. Dansken står ved at han er uskyldig.

De tre bodde sammen i Bella Vista Tower på Banana Island i Lagos, Nigeria. Danskens kone var sangerinne, også kjent under kunstnernavnet Alizée. Hun og datteren skal ha blitt utsatt for vold på soveværelset hjemme hos familien. Etterpå skal de ha blitt slept ut på kjøkkenet. De ble funnet den 5. april 2018, ifølge rettsdokumentene som ABC-news har hatt tilgang på.

Danskens versjon

Han forklarer selv at han våknet til synet av sin døde kone og datter.

– Jeg kysset min kone og datter god natt og gikk tilbake til sengen for å sove, skal mannen ha forklart under et rettsmøte i fjor. Forklaringen fortsetter:

– Da jeg sto opp, omkring klokken 07.30, var ikke min kone på soverommet. Derfor gikk jeg ut for å se etter henne.

Da skal han ha funnet begge livløse på gulvet. Dansken har holdt fast ved sin uskyld under hele saken, og forsvareren hans, Olasupo Shasore, sier i en kommentar til Dansk TV 2:

– Vi mener at den virkelige morderen er der ute.

Shasore har lagt frem et annet scenario med andre mulige gjerningsmenn. Det har ikke dommeren funnet troverdig, og nå er dansken altså kjent skyldig og dømt til døden. Men det stopper ikke der.

Beryktet fengsel

Kilder i Nigeria opplyser til Dansk TV 2 at dansken mest sannsynlig blir sendt til et høysikkerhetsfengselet Kirikiri utenfor Lagos. Fengselet står på flere lister over de verste soningsstedene i verden, ifølge kanalen.

Det er ikke kjent hvor mange dødsdømte som sitter på Kirikiri, men det er svært uvanlig at en dødsdom iverksettes i Nigeria. Dødsdommer er altså langt vanligere enn henrettelser. Det ser likevel mørkt ut for 56-åringen hvis han skal sone i dette fengselet.

Danmark tar avstand

Utenriksdepartementet i Danmark bekrefter til dansk TV 2 at de er kjent med at en dansk statsborger er idømt dødsstraff i Nigeria.

– Danmark har gjort de nigerianske myndighetene kjent med Danmarks og EUs holdning til dødsstraff, og vi noterer oss at Nigeria ikke har iverksatt dødsstraff på mange år, sier departementet.



Små sjanser i høyesterett

Men selv om ikke Danmark skulle gripe direkte inn i saken, er det ifølge kanalen fortsatt en rettsinstans igjen som kan prøve danskens sak i Nigeria: Høyesterett. Det er likevel ikke sikkert at dansken kommer noen vei i høyesterett. Ifølge menneskerettighetsadvokat Inibehe Effiong er dødsstraff den eneste mulige strafferammen dersom man kjennes skyldig i drap. Det er bare gjort unntak for gravide kvinner i loven, ellers er straffen henrettelse. Dersom han kjennes skyldig, er det det han må dømmes til.

Når det gjelder skyldspørsmålet var i hvert fall den første rettsinstansen svært sikre i sin sak. Bevisbildet beskrives som overveldende og utvetydig, både tekniske bevis og vitneforklaringer.



Det er også bevis for at det hadde vært voldsepisoder tidligere, ifølge aktoratet .



Dødsdom i Nigeria

Selv om danske myndigheter hevder det er lenge siden noen har blitt henrettet i Nigeria, skal vi faktisk ikke lenger tilbake enn til 2016 da tre menn ble hengt for drap og væpnet ran. Det har vært langt flere dommer enn henrettelser siden 1999 da Nigeria endret styreform til demokrati, men det har like fullt skjedd.

Det er fortsatt uklart om dansken får anke til høyesterett, om danske myndigheter komme til å gripe inn på hans vegne, eller om han blir sittende i det beryktede fengselet og eventuelt hengt, dersom man går ut fra at dødsdommen gjennomføres.

– Virkeligheten er at de dømte innsatte aldri henrettes, sier menneskerettighetsadvokat Effiong til ABC news. Men dersom dansken behandles som andre drapsdømte i landet, kommer han heller ikke ut igjen av det beryktede fengselet så lenge han lever.