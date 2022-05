– Det er litt surrealistisk fortsatt. Jeg hadde ikke sett for meg det da vi startet.

I skyggen av den røde løperen i Cannes, løper filmprodusent Andrea Berentsen Ottar. Hun er en av Norges mest fremgangsrike produsenter i øyeblikket. I løpet av det siste året har hun hatt to filmer i Cannes og en film med dobbel Oscar-nominasjon i Hollywood. Under Cannes-festivalen i fjor vant Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller.

Andrea var produsent på filmen «Verdens verste menneske» og nå på den premiereklare «Syk pike». Skuespillere og regissører får alltid mer oppmerksomhet enn filmprodusentene. De står ofte i bakgrunnen på filmpremierene, men uten dem blir det ingen film.

– Produsenten er viktig. Jeg er jo en leder i prosjektet, sier hun med et smil.

Mens regissøren er ansvarlig for det kunstneriske, tar produsentene seg av det juridiske, økonomiske og tusenvis av andre praktiske ting. Nå handler det om et protokollmøte med festivalledelsen før premieren på «Syk pike» søndag kveld.

Hun er spent på mottagelsen for filmen, regissert av Kristoffer Borgli, som holder til i Los Angelses.

– Det er jo her vi får litt svaret på det. Hvordan mottagelsen blir og hva slags tilbakemeldinger vi får. Det kan avgjøre veldig mye for hvordan reisen blir.

Vil ha det særnorske

UR-NORSKE: Kjersti Mo, direktør i Norsk Filminstitutt forteller at det er internasjonal etterspørsel etter det sær-norske ved norsk film. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Under filmfestivalen holder de skandinaviske landene sammen i et eget hus. Norske filmer pitches og samarbeid inngås. Kjersti Mo, direktør for Norsk filminstitutt, forteller at det er internasjonal etterspørsel etter norsk film, både til kino og strømmetjenester.

– Det de kanskje synes er aller mest spennende er det som er – jeg skal ikke kalle det rart eller sært – men i hvert fall særnorsk. At det er fortellinger med perspektiv fra vår del av verden, sier Kjersti Mo.

Andrea er som eneste produsent i Norden plukket ut til et prestisjefult program for produsenter i Cannes, «Pruducers on the move». Her knyttes kontakter og samarbeid over flere dager. Mo er ikke overrasket over Andreas suksess.

– Det er i seg selv oppsiktsvekkende at vi har film to år på rad i Cannes, men at det altså er samme produsent som er involvert; det forteller nok noe om Andrea, som jeg gleder meg veldig til å følge i årene fremover.

Å få en film gjennom nåløyet i Cannes er vanskelig.

– Hvorfor er du en god produsent?

– Jeg er jo ikke den rette til å svare på det, men... jeg liker jo jobben. Jeg synes det er spennende og gøy, jeg liker menneskene og skape noe sammen, og jeg liker å være involvert.

Bergmans barnebarn

Ifølge nettstedet Screendaily jobber Andrea nå med debutfilmen til Halfdan Ullmann Tøndel. Den heter Armand.

– Han er virkelig flink med skuespillerne, og utforsker menneskelig følelser, psykologi og svar på en sofistikert måte. Han takler menneskelig dynamikk på et svært detaljert nivå, sier hun til Screendaily.

Ulmann Tøndel er forøvrig sønn av Linn Ullmann og barnebarnet til Ingmar Bergman og Liv Ullmann.