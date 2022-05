Så ikke filmen før Cannes-sirkuset

CANNES (TV 2): – Jeg tenker at jeg forstår hva dødsangst er, sier skuespiller Bjørn Floberg. For første gang skal han gå på den røde løperen på filmfestivalen i Cannes, og han er kjempenervøs.

– Jeg har med meg kona mi, så da kan jeg hvile hodet i hennes fang hvis det blir for jævlig, unnskyld uttrykket.

Han står på balkongen i en gammel gul bygning med skodder i gamlebyen i Cannes. Derfra kan han se bort på festivalpalasset, hvor filmen «More than ever» skal ha premiere. Litt sminke må til før fotografering og rød løper.

Kona Turid Øversveen, kjent fra TV- og filmbransjen, er med. Begge er frankofile, og de har både et lite hus og en leilighet i nærheten.

– Dette er et forferdelig sirkus, altså. Egentlig vil jeg bare hjem og legge meg. Samtidig er det hyggelig å være i Cannes, for dette er mitt andre fedreland, for å si det litt storsnutet.

PREMIERE-NERVER: Bjørn Floberg innrømmer at han er nervøs. Ektefellen Turid Øversveen er god støtte i Cannes. Hun kommer også fra TV- og filmbransjen. FOTO: Santiago Vergara/TV 2

Bjørn Floberg (74) har en lang karriere innen teater og film bak seg, men aldri tidligere har han hatt premiere i middelhavsbyen. I år er det 35 000 deltagere i Cannes, som ofte kalles den mest glamorøse filmfestivalen i verden. Det er varmt og kaotisk i filmbyen.

Filmen «More than ever» er fransk-norsk, og store deler av den er spilt inn i bygda Sæbø ved Hjørundfjorden i Møre og Romsdal. Floberg spiller på engelsk, fransk og bitte litte grann norsk i filmen.

APPLAUS: På premieren var det både tårer og applaus. Filmen handler om liv, død og valg. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Ikke mange norske skuespillere spiller på fransk?

– Jeg har gjort det ved et par anledninger. Og jeg er såpass barnslig og jålete at jeg synes det er litt fint. Jeg blir veldig glad av det og at jeg kan brukes.

En film om liv (og død)

I Cannes er det premierer med smoking, mørk dress og festkjoler fra tidlig morgen. Før premieren er det fotoseanse på en terrasse i festivalpalasset med et kobbel av fotografer til stede. Særlig skuespilleren Vicky Kriebs, som spiller den kvinnelige hovedrollen, får mye oppmerksomet.

OPPMERKSOMHET: En film som får premiere i Cannes får internasjonal oppmerksomhet. Motspiller Vicky Krieps er en fotoyndling.

Etter premieren er det stående applaus og mange med tårer i øynene. Den franske skuespilleren Gaspard Ulliel (37), som spiller i filmen, døde i en skiulykke i januar i år. Filmen er tilegnet ham.

«More than ever» handler om en dødelig syk ung kvinne, som reiser til Norge for å møte Floberg. Han blogger om alvorlig sykdom, og hun har funnet ham på nettet. Vil hun velge å gjennomgå tøff behandling, som kanskje ikke lykkes, eller vil hun dø i fred? For ektemannen, spilt av Ulliel, er det vanskelig å akseptere konas valg.

Inne i Chanel-suiten på Hotel Le Majestic står journalister og fotografer i kø for å gjøre intervjuer. Regissør Emily Atef kaller filmen en film om livet, ikke om døden.

– Hvordan finner man seg selv, uavhengig av samfunnet og ønsker fra de nærmeste? Hvordan vil man leve den tiden man har igjen?

Den fransk-iranske regissøren forteller at hun har tenkt på denne filmen i ti år. Ideen om å filme i Norge fikk hun for mange år siden, da hun kjørte motorsykkel med en nordmann gjennom hele Norge.

– Fjellet, vannet, viddene og skogen. Og lyset også, som aldri forsvinner. Utrolig!

INTERVJUER: I Chanel-suiten på Hotel Le Majestic gjennomføres intervjuer og fotografering etter premieren.

De er fulle av lovord om Floberg.

– Han er kul, tilbakelent, mystisk og morsom, sier skuespiller Vicky Krieps.

Etter at Floberg har sett filmen er han fornøyd, i hvert fall med filmen.

– Så skjønte jeg plutselig at denne filmen faktisk var veldig sterk og veldig vakker. Jeg er med på noe viktig. Som har varme og tyngde. Så jeg gikk lettet ut av kinoen jeg, for å være ærlig. Men nå snakker jeg ikke om meg selv, nå snakker jeg om filmen, sier han med en latter.

Han er i gang med innspillingen av en TV-serie som heter Ammo, og som skal sendes på TV2.

– Jeg ser ingen grunn til å ikke fortsette, å ikke arbeide. Da hadde jeg ligget i en sarkofag for lenge siden. Jeg elsker å arbeide og håper jeg kan gjøre det til dagen før jeg dør, for å si det litt fjollete.

Norsk musikk

Han får litt mindre oppmerksomhet på den røde løperen, men musiker og komponist Jon Balke har skrevet filmmusikken.

FILM-MUSIKK: Jon Balke har skrevet musikken til filmen. Noe av musikken ble fjernet for å få en nedempet stemning. Foto: Santiago Vergara S.

– For meg har det vært en utrolig interessant prosess. Det er alltid forskjellig i forhold til hvilken regissør man jobber med. Her har jeg produsert masse musikk, og Emily har vært veldig tydelig på hva hun ville, så hun har også fjernet masse musikk.

Da han så den ferdige filmen, var han enig i det valget.

– Du blir ikke såret av det?

– Nei, det er nok en del av det å være filmmusikkkomponist, rett og slett.

Filmen har fått gode kritikker etter premieren på lørdagen, og kjemper om priser i festivalens «Un Certain Regard»-program.