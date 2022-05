Geir Bakke med skremmeskudd til konkurrentene

Geir Bakke førte sin forrige klubb Sarpsborg 08 til to cupfinaler, bronsemedalje i Eliteserien og Europa League-deltakelse. Nå kommer han med dårlig nytt til de som skal utfordre hans nåværende mannskap, Lillestrøm.

Bakke mener nemlig at hans nåværende spillertropp har et enda større potensial enn suksesslaget han skapte i Sarpsborg:

– Dette laget har større potensial enn det laget jeg hadde den gang, slår Lillestrøm-treneren fast overfor TV 2.

TRONER ØVERST: Lillestrøm topper tabellen i Eliteserien etter åtte spilte kamper. Foto: Trond Reidar Teigen

Bakke er inne i sin tredje sesong som hovedtrener for «kanarifuglene», og har raskt blitt en suksess på Åråsen.

I sin første sesong rykket han direkte opp fra OBOS-ligaen, i fjor ledet han laget til en knallsterk fjerdeplass på tabellen og i år topper de Eliteserien etter åtte spilte kamper.

– Her har vi unge, fremadstormende spillere som har karrieren foran seg, og da blir potensialet på mange måter større. I Sarpsborg 08 hadde vi mange eldre spillere som hadde vært med i mange år.

SULTNE PÅ SUKSESS: Etter kampslutt i Sandefjord var det løpetrening på de Lillestrøm-spillerne som ikke hadde spilt. Foto: Trond Reidar Teigen

– Beste laget jeg har spilt for

Det er ikke bare hovedtrener Bakke som er begeistret over det som skjer med gultrøyene om dagen.

Midtbanespiller Frederik Holst har blitt mektig imponert etter at han kom hit i februar:

– Jeg tror faktisk dette Lillestrøm-laget er det beste laget jeg noensinne har spilt på, sier dansken som tidligere har spilt for danske Bröndby IF, nederlandske Sparta Rotterdam og svenske Elfsborg.

– Jeg synes vi er en enhet. Vi jobber sammen og kjemper for hverandre: Både de i startelleveren og de som kommer inn fra benken, begrunner han.

NY: Frederik Holst kom fra svenske Elfsborg i februar, og fikk sin første kamp fra start lørdag mot Sandefjord. Foto: Christoffer Andersen

Han er ikke den eneste LSK-spilleren som gleder seg til fremtiden:

– Når vi ligger der vi ligger, så er det lett å si at dette laget er helt oppe sammen med de beste jeg har spilt for, og jeg er helt enig med Geir om at dette laget har enda større potensial enn det Sarpsborg-laget, sier Ylldren Ibrahimaj.

– Det er en herlig «go» blant både spillerne, klubben og hele byen. Dette er ordentlig artig å få være med på, tilføyer kaptein Gjermund Åsen.

VIKTIG BRIKKE: Gjermund Åsen (t.h) er stort sett alltid å finne i Geir Bakkes (t.v) startoppstilling. Foto: Terje Pedersen

– Kan dere klare å ta gull?

– Ja, selvsagt. Det kan vi, svarer Holst umiddelbart før han legger til «alle fotballspilleres favorittutsagn»:

– Det er lenge igjen av sesongen. og vi må kun fokusere på oss selv og ta en kamp ad gangen.

Det er trener Bakke helt enig i:

– Vi tror vi kan klare en av medaljeplassene. Men det er spilt åtte serierunder og vi må bli enda tryggere i banespillet vårt hvis vi skal påberope oss retten til å mene at vi skal være helt der oppe på medaljeplass etter 30 serierunder.