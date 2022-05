Nærbø på vei mot historisk triumf i europacupen

Nærbø - Baia Mare 29-25

Nærbø spilte sin første europacupkamp noensinne da italienske Raimond Sassari kom på besøk i oktober i fjor. Nå har laget fra Jæren mulighet til å gå helt til topps i europacupen.

Baia Mare er normalt sett sterkest på hjemmebane, så Nærbø var ute etter å få best mulig utgangspunkt i første finalekamp. Firemålsledelse kan bli gull verdt når returoppgjøret går i Romania om en uke.

– Det var helt rått, sa Andreas Haugseng etter kampen.

I semifinalen ble Alingsås slått med seks mål i Romania, etter å ha tatt en tremålsseier hjemme i Sverige. Nærbø slo ut Drammen i semifinalen.

– Vi er kjempefornøyd med at vi klarer å vinne så godt mot et så bra lag. Det er ikke mange lag som vinner borte mot Baia Mare, men vi får ta de mulighetene vi får. Vi har alltid troen på at vi skal vinne, men det blir en heksegryte der nede, sa Andreas Horst Haugseng til Viaplay.

Han scoret fem og ble kåret til Nærbøs bestemann.

Kriget og herjet

Hans søskenbarn, kantspilleren Tord Haugseng, ledet an i målstatistikken i finalekampen, som ble spilt i Stavanger foran drøyt 4000 tilskuere. Han prikket ni mål, blant annet lekre kanoner i krysset og flygere.

22-åringen jobbet også knallhardt i forsvar, akkurat som han lovet før den historiske europacupdebuten i høst.

– Det er det vi lever av her på Nærbø, det er blod, snått og juling. Det er et slagord som vi alltid har hatt, siden vi spilte sammen i 2. divisjon. På banen skal du gi blod, snått og juling, sa han til TV 2.

Neste helg må det leveres på samme nivå i returoppgjøret i heksegryta til Baia Mare.

– Det blir tøft der nede, det venter et voldsomt trøkk på oss, men vi har litt til å hente, sa trenger Rune Haugseng.

Jærbuene var spesielt rørt av støtten de fikk av supporterne.

– Det er slik en stemning her. Det er enormt stort. Jeg slet med å holde meg fra å gråte da vi stod på oppvarmingen, sa Andreas Haugseng.

– Tusen takk til alle som kom og støttet oss. Vi vinner med fire mål. Det er over all forventning, sa Rune Haugseng.

Rykket fra

Etter en jevnspilt første omgang, skrudde Nærbø opp tempoet like før pause. De siste fem minuttene av omgangen endte uten mål for Baia Mare.

To kjappe mål av Haugseng gjorde at Nærbø kunne ta pause med tremålsledelse 15-12. Midtveis i 2, omgang var ledelsen på fem mål (23-18).

Høyrekant Tord Aksnes Lode gjorde en solid innsats og kontret blant annet inn 23-18-målet da Nærbø var i undertall.

Europacupen er på nivå tre i EHFs turneringssystem. Den er rangert bak mesterligaen og europaligaen, og turneringen er ikke åpen for lag fra de tre høyest rangerte nasjonene.

Nærbø tar med seg firemålsledelsen når returoppgjøret spilles i Romania lørdag 28. mai kl. 15.00.

