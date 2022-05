Hegerberg-show i Champions League-finalen - rystet Barcelona

Barcelona-Lyon 1-3

Se målene fra finalen øverst

«Det ble spilt kvinnefotball før Barcelona eksisterte - og det ble spilt her», uttalte Ada Hegerberg noen uker før møtet mellom de to superlagene.

I Torino ville Lyon virkelig vise at de fremdeles er dronningene av Champions League og Ada Hegerberg gikk i front.

26-åringen var involvert i samtlige av Lyons tre scoringer:

Først taklet hun ballen til Amandine Henry som satte inn 1-0 etter et drømmetreff. Henry ble senere kåret til finalens beste spiller.

Så stod Hegerberg selv for hodestøtet som doblet ledelsen og til slutt var hun servitør med en millimeterpresis pasning før Catarina Macarios 3-0-scoring.

– Ada er fortsatt ung, men har allerede skrevet seg inn i fotballhistorien med gullskrift. Nå leverer hun en kanonkamp i en CL-finale, og kroner comebacket sitt på perfekt vis. Hun har en aura og en mentalitet som er helt vanvittig, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Dette skaper selvsagt høye forventninger inn mot sommerens EM. Det at hun er tilbake på landslaget er en av mesterskapets store snakkiser. Alle øyne kommer til å være på henne når Norge spiller, men det tror jeg hun er greit komfortabel med, sier Berg.

Ada Hegerberg og Lindsey Horan feirer den norske spissens 2-0-scoring. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Alexia Putellas' redusering like før pause ble eneste nettkjenning for forhåndsfavorittene som måtte gi fra seg tittelen etter å ha hatt den i et drøyt år.

Dermed er det igjen Lyon som innehar tittelen som Europas beste klubblag på kvinnesiden for åttende gang i klubbens og turneringens historie.

Rystet spanjolene

Det var liten tvil om at Lyon hadde gjort hjemmeleksene sine før denne finalen.

På samme måte som kun Real Madrid og Wolfsburg har klart å plage Barcelona denne sesongen, gikk de franske stjernene ut med full gass og presset Barcelona høyt på egen halvdel.

Det ga uttelling allerede etter seks minutters spill da Ada Hegerberg taklet ballen til lagvenninne Amandine Henry.

Den franske midtbaneeleganten klinket til fra drøyt 25 meter og drømmetreffet suste forbi en sjanseløs Barcelona-keeper Sandra Paños og rett i krysset bak den spanske burvokteren.

Barcelona virket lamslåtte av Lyons aggressive start.

Til tross for at spanjolenes Jennifer Hermoso få minutter senere ble spilt frem til en stor sjanse - som Lyon-keeper Christiane Endler mesterlig reddet – var det fremdeles de franske Champions League-dronningene som fortsatte.

Og det med deres norske hærfører i front.

Like etter halvspilt omgang kom kvikke Delphine Cascarino seg fri ute på venstrekanten og løftet ballen inn mot bakerste stolpe.

Der hadde Ada Hegerberg selvfølgelig lusket seg fri og stanget inn 2-0 for Lyon.

Lyon: vinnerkultur i praksis. Barca rystet så det holder. Og @AdaStolsmo kjører spiss leksjon på bevegelse i boksen — Egil Østenstad (@Egilostenstad) May 21, 2022

Knappe ti minutter senere ble de 20.000 tilreisende Barcelona-supporterne igjen spilt til stillhet i Torino.

Barcelona ble igjen stresset av Lyons høye press og rotet det til for seg selv inne i egen sekstenmeter.

Ballen havnet i føttene på Hegerberg, som perfekt serverte Catarina Macario helt alene på bakerste stolpe som satte inn 3-0.

Ada Hegerberg jubler sammen med lagvenninnene etter å ha servert Catarina Macario (nummer 13) til Lyons tredje scoring i kampen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Barcelona virket fullstendig rystet, men fikk summet seg inn mot pause.

Etter å ha slitt stort mot solide Selma Bacha på Lyons venstreback hele omgangen, fant Caroline Graham Hansen endelig rommet hun trengte etter 41 minutter.

Barcelonas nummer syv sendte er perfekt innlegg inn i boksen på bredsiden av Alexia Putellas fot og spanjolene fikk sin redusering like før pause.

Ut til andre omgang tok Barcelona-trener Jonatan Giráldez grep:

Caroline Graham Hansen fikk en tøff dag på jobben i Champions League-finalen mot Lyon. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Ut med spiss Jennifer Hermoso, inn med lynraske Asisat Oshoala. Kort tid senere ble også Ana-Maria Crnogorcevic og Lieke Martens byttet inn for Mariona Caldentey og Marta Torrejon – alle tydelig offensive bytter fra Barcelona.

Også talentfulle Claudia Pina ble byttet inn senere i omgangen i jakten på scoring.

Spanjolene fikk i mye større grad etablert et spill og press mot Lyon, men den franske forsvarsmuren var ikke lett å tre seg gjennom.

Patricia Guijarro var nærmest med sitt tverrliggerskudd fra langt hold. Oshoala og Crnogorcevic fikk store sjanser inne i feltet utover i omgangen, men ved begge anledninger snek forsøkene seg på utsiden av stolpen.

På overtid av oppgjøret kunne Hegerberg notert seg for sin andre, men traff stolpen på innlegget fra Eugenie Le Sommer. Det gjorde likevel ingenting - sekunder senere blåste dommerne av og Lyon sikret seg sin åttende tittel i Champions League.