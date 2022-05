Tapte for rivalen - krisestarten fortsetter

Molde - Kristiansund 2-1 (2-0)

Molde hadde få problemer hjemme mot Kristiansund lørdag kveld, å kunne innkassere sesongens femte seier på åtte kamper.

Etter nærmest to identiske scoringer fra Kristoffer Haugen og Magnus Grødem, begge assistert av Magnus Wolff Eikrem, gikk Molde til pause med 2-0. Etter hvilen satt Bendik Bye et trøstemål for KBK på overtid av overtiden, og Molde vant 2-1.

Det tar romsdalingene opp på en tredjeplass på tabellen, fire poeng opp til serieleder Lillestrøm med like mange kamper spilt. Kristiansund er på sine side sist i Eliteserien med ett fattig poeng på sine sju første kamper.

– Vi tar med oss litt den dårlige høstsesongen i fjor inn i denne, og vi har ikke kommet i gang sånn som vi ønsket. Vi har ett poeng, og det er ingen som hadde sett for seg det. Vi skal ikke skylde på noe, vi skal bare jobbe steinhardt for å komme oss urt av det her. Vi frykter ikke nedrykk, men vi må begynne å vinne kamper å ta poeng. Gapet blir større og større, sier Christoffer Aasbak til TV 2 etter kampslutt.

I fjor høst hang Kristiansund lenge med i toppen av Eliteserien og snakket om gull, men etter en dårlig avslutning på sesongen endte det med en sjetteplass. I år står KBK med seks tap og en uavgjort, og kun fire scorede mål på sju kamper.

– Vi har aldri fryktet noe i KBK, men vi har fryktelig lyst til å spille Eliteserien også i 2023. Men det er alt for langt frem dit. Media vil fokusere på det fordi dere synes det er fantastisk å lete opp kritikk og det som ikke er så bra. Gjør vi det samme er vi ferdig, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen og fortsetter:

– Vi velger å gjøre det på en annen måte. Vi velger å snu steiner, vi velger å se det positive å jobbe videre med det vi gjorde bra i dag. Får vi fram det i 90 minutter kommer vi til å ta poeng, og da er det opp til oss selv å ta nok poeng til å kalle oss et Eliteserielag også i 2023. Men det er veldig lenge til vi gjør opp status for det

— Helt ny situasjon for KBK

Kristiansund har de siste sesongen markert seg som et lag på øvre halvdel av tabellen, men nå har KBK fem poeng opp til streken.

– Dette er en helt ny situasjon for KBK å være i, for de har vært veldig stabile på øvre halvdel i Eliteserien i en årrekke. Michelsen skal ha mye av æren for at de har prestert slik de har prestert de siste årene, og han må selvfølgelig ta sin del av skylden når de har åpnet så håpløst som det de har denne sesongen - for nå styrer KBK mot Obos, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han tror imidlertid at Kristiansunds trener sitter trygt enn så lenge.

– Michelsen har en så stor stjerne i KBK at jeg ikke ser for meg at de erstatter han med mindre han gir uttrykk for at han har mistet troen selv. I de to neste kampene møter de Tromsø og Sandefjord, og der må det plukkes bra med poeng. Å skifte ut Michelsen før de kampene tror jeg ingenting på, og det at de skulle tape klart i Molde var som forventet, sier Mathisen.

Drømmestart

Molde tok tidlig kontroll på kampen, og før åtte minutter var spilt fant hjørnesparket til Magnus Wolff Eikrem en umarkert Kristoffer Haugen som enkelt kunne heade vertene foran fra fem meter.

Blåtrøyene fortsatte å produsere sjanser, og ti minutter senere doblet hjemmelaget med en kopi av 1-0-scoringen. Hovmester Wolff Eikrem fant denne gangen Magnus Grødem i boksen, som fra omtrent samme sted som Haugen kunne heade inn 2-0.

Molde hadde flere gode muligheter til å øke ledelsen, men gjestene sto i mot. Kristiansund skapte svært lite før hvilen, men løftet seg noe spillemessig på tampen av omgangen.

– Vi får ikke helt tak på kampen. Vi hadde forventa og ønsker en annen første omgang, men vi er bedre det siste kvarteret. så vi får bygge på det , sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til discovery på vei ut til andre omgang.

Målløst etter hvilen

Det var imidlertid Molde som fortsatte å kjøre kampen etter hvilen. Målscorer Haugen fikk tidlig to gode muligheter til å sette sitt andre utenuttelling, mens Rafik Zekhnini og Markus Kaasa også fikk hver sin enorme mulighet til å gjøre 3-0.

Kristiansund løftet seg noe også i denne omgangen, men Bendiks Bye forsøk fra elleve meter som gikk over mål etter en drøy time var det nærmeste KBK kom før Bendik Bye med kampens siste spark på ballen reduserte for gjestene.

Dermed vant Molde 2-1, og KBKs begredelige sesongstart fortsetter.