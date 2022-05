Stjernespiller ble avgjørende da Norge tapte

Norge - Tsjekkia 1-4

Med seier lørdag ville Norge virkelig melde seg på i kampen om kvartfinaleplass. Da ville Norge sitte i førersetet i kampen om den siste billetten til sluttspillet.

Oppgaven var enorm. Tsjekkia ventet i Nokia Arena. Et landslag som i løpet av gruppespillet hentet inn sin største stjerne.

David Pastrňák måtte stoppes.

Det klarte Norge i litt over seks minutter.

De norske ishockeyherrene tapte mot Tsjekkia.

Drømmen om kvartfinale

Frykt for nedrykk ble onsdag snudd til håp om kvartfinale. For å komme dit måtte Norge vinne minst én av de tre siste kampene og ha andre resultater med seg.

Den "enkleste løsningen" ville være å slå Tsjekkia og håpe at de ikke tok flere poeng i gruppespillet. Før kampstart lørdag lå Tsjekkia på 4. plass med syv poeng. Norge hadde fem poeng og var nummer 5.

Om Norge tapte ville de være nødt til å slå både Sverige og USA, samtidig som Tsjekkia måtte tape begge sine resterende kamper. Et rimelig usannsynlig scenario.

Etter lørdagens tap ser veien til kvartfinale fryktelig lang ut for de norske ishockeyherrene.

Stjernespilleren scoret først

Det var Pastrňák som fyrte av det første skuddet. Jonas Arntzen, som fikk sjansen i mål for Norge, hadde god kontroll på stjernespillerens avslutning.

Tsjekkia var det førende laget. Minuttet etter den første avslutningen, var de ikke langt unna å få pucken inn i Norges mål. Christian Kåsastul kastet seg ned og fikk blokkert skuddet.

REDDET NORGE: Christian Kåsastul var kjapt nede og fikk blokkert et skudd. Foto: JUSSI NUKARI

Arntzen reddet så Norge da Tsjekkia kom to mot én. Like etterpå måtte Emil Lilleberg ut i to minutter, tripping.

0-1: De tsjekkiske spillerne etter å ha gått opp i ledelsen. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Så fikk Pastrňák en ny mulighet. Da banket han pucken høyt i mål fra skrått hold. 0-1 i Nokia Arena. Igjen slapp Norge inn i undertall.

I minuttene som fulgte var Tsjekkia nærmere å doble ledelsen enn Norge var å utligne.

Med 07.30 igjen å spille av første periode fikk Ken André Olimb en god mulighet. Olimb forsøkte å finte bort David Kampf, som sto mellom han og keeper, men Kampf lot seg ikke lure.

Norge var bedre i den siste halvdelen av perioden. Mathis Olimb og Johannes Johannesen fikk hver sin mulighet, men lyktes ikke.

Tsjekkia gikk fortjent til pause i ledelsen.

Traff stolpen

01.13 ut i andre periode måtte Mathis Olimb sette seg i utvisningsboksen, tripping.

Igjen glapp det for Norge i undertall. Jakub Vrana fikk stå alene foran mål og lempe pucken til side for Arntzen. 0-2.

Norge fikk tre minutter noen kjempesjanser til å redusere. Først hadde Mats Rosseli Olsen gode muligheter til å overliste målvakten, før Mathis Olimb sendte pucken i stolpen.

Arntzen hadde en god redning da han stoppet skuddet til Jiri Cernoch, som fikk skyte fra en god posisjon.

Rosseli Olsen stoppet en god mulighet da Tsjekkia kom to mot en.

Mathis Olimb gjorde først en av sine motstandere svimmel, før han igjen sendte pucken i stolpen. Norge hadde ikke marginene på sin side.

Rett før periodeslutt var Norge veldig nære å redusere. Ken André Olimb ville vært på åpent mål om han klarte å få med seg pucken, men dessverre for Norge lyktes han ikke med det.

Stillingen var 0-2 da lagene gikk til pause. Norge hang bedre med i den andre perioden enn de gjorde i den første. Mot slutten av perioden var Norge det beste laget, og var noe uheldige som ikke scoret.

MÅTTE STANSES: Mathias Trettenes forsøker å stanse David Pastrňák. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

Tente håpet

Den andre perioden var kun 48 sekunder gammel da Pastrňák ble hindret på vei mot mål og fikk straffe.

Tsjekkias nummer 88. tok den selv. På elegant vis fintet han ut Norges keeper og satte inn sitt andre mål for kvelden.

Norge fikk spille to minutter i overtall da David Sklenicka måtte sette seg i utvisningsboksen.

I løpet av få sekunder dro Norge fordel av det. Mathias Trettenes var god da han fant Ludvig Hoff, som hadde sneket seg inn foran mål. Hoff sendte pucken i mål. 1-3. En fortjent norsk scoring.

Minutter senere banket Martin Røymark og Tomas Hertl løs på hverandre. De fikk begge to minutter for "roughing". Røymark fikk også to minutter for "boarding". Dermed måtte Norge spille de neste to minuttene i undertall.

Norge fikk to nye minutter i overtall da Michael Kempny måtte sette seg i to minutter for "high stick". Kempnys utvisning var det ingenting å si noe på. Rønnild fikk motspillerens kølle i ansiktet.

Den nødvendige reduseringen kom ikke. Tsjekkia berget seg gjennom undertallet.

Norge fikk et nytt overtall da Kempny igjen lot Rønnild få kjenne det. Han kastet Rønnild ned på isen og ble straffet med to nye minutter i utvisningsboksen.

Norge tok mot slutten ut målvakten i jakten på en redusering. Det straffet seg da Tsjekkia stjal pucken og Roman Cervenka enkelt kunne sende den inn i det åpnet målet. 1-4.

Flere mål det ikke. Utvisningene var mange det siste drøye minuttet. De norske spillerne var tydelig frustrerte. Michael Jordan, Rønnild og Magnus Brekke Henriksen fikk alle to minutter.

Allerede søndag skal Norge igjen i aksjon. Sverige - Norge har kampstart 19.20.