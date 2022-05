Konsert med a-ha avlyst grunnet sykdom

I kveld var det planlagt konsert med musikkgruppen a-ha i Oslo Spektrum. Konserten er nå avlyst på grunn av sykdom hos bandets vokalist Morten Harket.

– Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke kan komme i kveld. Jeg hater det. Jeg beklager for at jeg skuffet dere alle sammen, sier Harket i en video på Instagram.

Videre sier artisten at han nå skal sove av seg sykdommen.

– Morten Harket har blitt diagnostisert med akutt laryngitt og er nødt til å hvile stemmen, står det i en melding på blant annet Oslo Spektrums hjemmeside.

Akutt laryngitt er en betennelse i strupe og stemmebånd.

– Behold dine billetter for nå, vi kommer tilbake med mer informasjon så fort som mulig. Tusen takk for en varm velkomst i går. Håper å se dere igjen snart!

Gruppen opptrådte nemlig på den Oslo-baserte arenaen fredag kveld, etter konsertene hadde blitt avlyst to ganger tidligere på grunn av korona. Det er planlagt konserter i Bournemouth, Liverpool, London og Birmingham i neste uke.

I tillegg til en a-ha-opptreden, skulle artist og Spellemannvinner Daniela Reyes varme opp for musikkgruppen i kveld.