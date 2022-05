Frontruten på en moderne bil er slett ikke bare et stykke buet glass. Nei, her har det kommet en rekke nye funksjoner de siste årene. Nå er det gjerne både kameraer og radarer her. Head up-display projiseres opp i ruten – og sensorer registrerer om det regner og hvor fort vindusviskerne i så fall bør gå.

Alt dette gjør også at et skifte av frontrute fort koster flere titusener. Ikke bare selve ruten og utstyret som er integrert, men også tilpasning og kalibrering i etterkant.

Men én ting er som før: Nemlig alle de små prikkene langs kantene på frontruten. De som begynner som en sort kant helt innerst, og som går over til mindre og mindre prikker utover på vinduet.

Keramisk maling

Det er kanskje nærliggende å tro at dette bare er pynt, men slik er det ikke.

Både den sorte kanten helt innerst og prikkene utover, er en form for keramisk maling som er brent fast i glasset og derfor knapt lar seg fjerne. Dette tåler all slags vær og også røff behandling, med for eksempel isskrape.

Den helsorte kanten innerst har to formål. Det primære er å beskytte limet som holder frontruten på plass, mot ultrafiolette stråler fra solen.

Prikkene foran speilet kan ha flere formål, både maskere utstyr som er montert her – og skjerme for sol.

Ikke pent syn

Disse strålene kan løse opp limet og medføre at frontruten ikke sitter som den skal. Det sier seg selv at det mildt sagt er uheldig om den løsner.

Særlig med tanke på at dette også er en del av den bærende delen av det karosseriet i en moderne bil, samtidig som frontruten også må kunne flekse litt. Derfor er det veldig viktig at limfugen ikke forringes på noen måte.

Det sekundære formålet er visuelt. Å kunne se gjennom glasset og ned på limfugen ville ikke akkurat være pent.

Foran speilet

Men de små prikkene på yttersiden av det sorte feltet da? Det er også visuelt – for å skape en flytende og ikke så brå overgang mellom det sorte og det gjennomsiktige glasset. Så enkelt og så greit.

Mange biler har også sorte prikker eller hele sorte felt som går ned foran det innvendige speilet, øverst på frontruten. Her er hensiktene flere. For det første skal dette dempe sol som kan komme inn mellom bilens innvendige solskjermer, slik at man ikke blir blendet.

