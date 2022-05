Russland har stanset tilførselen av gass til Finland

Fredag varslet det finske gasselskapet Gasum at Russland kutter sin tilførsel av naturgass til Finland fra og med lørdag.

Og lørdag morgen er stansen et faktum, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Det er svært beklagelig at leveransene av naturgass under forsyningskontrakten vår nå blir stanset, sa Gasum-sjef Mika Wiljanen i en uttalelse fredag.

Wiljanen understrekte derimot at de hadde forberedt seg nøye på at dette kunne skje, og at det ikke vil skje forstyrrelser i gassoverføringsnettet.

Gasum er et statseid finsk energiselskap. Onsdag søkte Finland sammen med Sverige om å bli medlemmer i Nato, noe Russland har advart dem mot å gjøre gjentatte ganger.

Men stansen i gasstilførselen skal dreie seg om uenighet knyttet til betaling.

Rubler

I april krevde det russiske statlige energiselskapet Gazprom at framtidige betalinger i forsyningskontrakten skulle gjøres i rubler i stedet for euro, men Gasum avviste kravet og kunngjorde tirsdag at de ville ta saken til voldgift.

Tidligere fredag kunngjorde den finske regjeringen at de hadde inngått en tiårsavtale med et USA-basert energiselskap for leie av et terminalskip for flytende naturgass.

– Terminalskipet vil gjøre det mulig for oss å bryte løs fra russisk gass, sa finansminister Annika Saarikko.

Kuttet strøm

For en uke siden kuttet Russland også strømleveransen sin til Finland. Det statlige selskapet som opererer elektrisitetsnettet i Finland, Fingrid, meldte imidlertid at det ikke var noen krise og at de var forberedt.

– Finland er ikke avhengig av å importere elektrisitet fra Russland, har Fingrid-sjef Jukka Ruusunen tidligere sagt.

En talsperson for Russlands president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, har tidligere avvist at landet kom til å kutte gasseksporten til Finland.

Naturgass står for omtrent 8 prosent av Finlands totale energibehov, og Russland har stått for mesteparten av denne gassen.