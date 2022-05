Reuters: Italia og Tyskland åpner for fortsatt gasskjøp fra Russland

Italia og Tyskland gir grønt lys for at russisk gass kan kjøpes uten å bryte sanksjonene, så lenge betalingene skjer i russisk valuta, ifølge Reuters.

To kilder sier til nyhetsbyrået Reuters at tyske gassimportører har fått beskjed fra Berlin om at de kan åpne kontoer i russiske rubler for å betale for russisk gass, uten å bryte de økonomiske sanksjonene mot Russland.

Kildene sier at Tyskland, som er den største importøren av russisk gass i Europa, har konkludert med dette etter nære konsultasjoner med EU.

Samtidig sier en høytstående regjeringskilde i Italia til Reuters at også den italienske regjeringen har vært i kontakt med EU-kommisjonen om saken. Også Italia har fått grønt lys på hvordan landet fortsatt kan kjøpe russisk gass uten å bryte sanksjonene, ifølge kilden.