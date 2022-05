3140 elektrikere kan tas ut i streik

– Det er fortsatt dialog mellom partene og dialogen vil fortsette utover natten, sier kommunikasjonssjef Marius Strand i Nelfo til NTB.

I slutten av april ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Nelfo. Meklingen startet torsdag. Dersom ikke partene blir enige, blir det streik fra mandag 23. mai.

– Vi er innstilt på å forsøke å finne løsninger på det som har vært hovedproblemet i forhandlingene, nemlig betaling for arbeidsreiser. Vi håper at vi med bistand fra mekler skal få det til, sier Jan Olav Andersen, som er forbunds- og forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

I det første streikeuttaket er 3.140 elektrikere ved 61 bedrifter over nesten hele landet tatt ut.