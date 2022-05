Marcus og Martinus vant svenske «Maskorama»

Tvillingene Marcus og Martinius Gunnarsen (20) vant den svenske musikkonkurransen «Maskorama» fredag kveld.

Under finalen av TV4-programmet tok Marcus av seg masken i Spelmannen-kostymet. Han fremførte sangen «Rock Your Body» av Justin Timberlake.

Det var VG som omtalte saken først.

Selv om det var Marcus som tok av seg masken under finalen, har brødrene byttet på hvem som har vært inni kostymet. De andre finalistene var Eventyrtreet og Trollmannen.

Den svenske sangeren Pernilla Wahlgren satt som paneldetektiv og gjettet riktig på at det var tvillingene som skjulte seg bak Spelmannen. Resten av panelet besto av Felix Herngren, Nour El-Refai og Måns Zelmerlöw.

– Det var det sykeste. Jeg gjettet jo bare, sa Wahlgren i programmet. Det skriver Aftonbladet.

Ifølge avisen skal noen av ledetrådene ha vært en elektrisk tannbørste, sjokoladen M&Ms og to gullfisker. Tvillingduoen er nemlig blant annet kjent for suksesslåten «Elektrisk». De slo først gjennom med vinnerlåten «To dråper vann» under Melodi Grand Prix Junior i 2012.