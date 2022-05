Strid om eurovisionstemmer: Truer med søksmål

Torsdag opplyste Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) i en pressemelding at det hadde blitt oppdaget et uvanlig stemmemønster under årets Eurovision Song Contest. Romania var ett av landene EBU mente var med på det som ser ut som en byttehandel med stemmer landene imellom.

– Urettferdig

TVR mener kontrollenmetoden rammer skjevt. Ifølge kanalen har dette ført til at noen land, blant dem Romania, møter sanksjoner, mens andre land har byttet stemmer uten å bli straffet for det.

EBU er et uavhengig organ som kontrollerer stemmegivningen under den årlige musikkkonkurransen. Det uvanlige stemmemønsteret ble oppdaget blant seks land som deltok i andre delfinale: Aserbajdsjan, Georgia, Montenegro, Polen, Romania og San Marino. Landene skal ha stemt på hverandre, og bidragene deres fikk lite poeng ellers.

I lys av dette tok kontrollorganet altså grep, og stemmende endte med å bli fjernet.

TVR peker på at andre land også ser ut til å ha stemt på hverandre uten at kontrollorganet reagerer. For eksempel mener kanalen at Australia, Belgia og Sverige har stemt på hverandre etter samme mønster.

Erstattet stemmene

Det uvanlige stemmemønsteret som ble oppdaget av EBU gikk ut på at juryene i Aserbajdsjan, Georgia, Romania og San Marino hadde plassert fem av de nevnte landene som sine topp fem. Når det gjelder Australia, Belgia og Sverige sier EBU at disse landene fikk poeng fra mange andre land, og det er ikke like påfallende at de stemte på hverandre også.

Men hos Aserbajdsjan, Georgia, Montenegro, Polen, Romania og San Marino ante kontrollorganet ugler i mosen.

– Fire av de seks landene fikk minst ett sett med 12 poeng, som er det maksimale som kan tildeles, står det i pressemeldingen til EBU.

Dette ble sett på som uvanlig fordi fem av de seks landene ble rangert utenfor topp syv av juryene i de andre 15 landene i semifinalen.

– I tillegg ble fire av de seks landene rangert blant de seks dårligste av de 15 andre landene. En uregelmessighet i juryens stemmemønster i en slik skala har ikke skjedd før, skriver EBU.

Det ble besluttet i tråd med organets regler å fjerne de aktuelle stemmene i både semifinalen og selve finalen, og erstatte dem med et automatisk beregnet resultat.

– Fikk ikke forklart oss

I pressemeldingen kritiserer kanalen også at de ikke fikk anledning til å forklare seg. Hvis EBU hadde kommunisert dette «uregelmessige stemmemønsteret» til delegatene med en gang, kunne TVR har reagert raskt og undersøkt om det var noe i påstandene, skriver TVR.

– Da kunne vi eliminert mistanken som kastet en skygge over stemmene fra juryen under den andre semifinalen og under selve finalen.

Først syv dager etter den første semifinalen skal kanalen ha blitt informert. Da var det for sent å undersøke og overvåke juryens arbeid, skriver kanalen.

Observatører overvåket juryen

Ifølge tv-kanalen har EBU andre kontrollmekanismer enn å stryke stemmer og endre dem. Når det er mistanke mot en jury, kan de sende observatører for å overvåke stemmeprosessen. Dette skjedde i år da EBU bestemte seg for å sende observatører til to av de seks nå sanksjonerte landene.

– Observatørene rapporterte ikke om noe avvik eller forsøk på juks. Dette er en av grunnene til at en EBU-representant på et tidlig tidspunkt sa at jurystemmene var gyldige, skriver TV-kanalen i en pressemelding som fremstår som opphetet.

Løy om teknisk problem under finalen

–Det var aldri noe teknisk problem! Raser kanalen videre. – Den eneste grunnen til at vi ikke fikk gi stemmene fra den rumenske juryen, var at vi ikke aksepterte poengene EBU påla oss å dele ut.

Romania ville gitt sien 12 poeng til Moldova, ifølge kanalen.

Kanalen er svært uklar om hva slags rettslige skritt det her kan dreie seg om, og hva slags rettsinstans de skal benytte seg av. Men det er ingen tvil om at TVR i Romania reagerer kraftig på Eurovion og EBUs måte å håndtere stemmene på.