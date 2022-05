Kampen om tronen i Champions League: – Tror det stikker litt for dem

Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen stiller i hovedrollene for hvert sitt lag under Champions League-finalen i Torino lørdag kveld.

Med opp mot 30 varmegrader i italienske Torino, er det liten tvil om at det vil bli hett ute på gresset på Juventus Stadium lørdag kveld.

– Lyon vil vise at de er tilbake og at de egentlig aldri forsvant, mens Barcelona vil bekrefte at de ikke er noe «one hit wonder», sier GOALs kvinnefotballskribent Ameé Ruszkai til TV 2 i Torino.

– Er det en følelse av at det kan bli et tronskifte lørdag kveld?

– Jeg føler mer at det kan være starten på en ny rivalisering, svarer Ruszkai.

Hun trekker frem at det i en årrekke var Lyon og Wolfsburg som var «erkerivaler» i Champions League fordi tyskerne var de eneste som utfordret de franske mesterne i turneringen.

– Nå er det Barcelona som er med å sette standarden sammen med Lyon, sier Ruszkai.

Sendte stikk til Barcelona

Men det er langt mer enn høy temperatur som gjør det.

Ruszkai og andre medier som følger internasjonal kvinnefotball tett har bitt seg merke i at det har blitt sendt ut noen stikk mellom finalelagene.

– Lyon har kastet ut noen kommentarer om at de har spilt i Champions League lenge før Barcelona i det hele tatt deltok i turneringen, følger DAZN-reporter Alex Ibaceta opp.

Det var Ada Hegerberg som i et intervju med det franske magasinet L'Instrument uttalte at «det var kvinnefotball før Barcelona eksisterte – og det ble spilt her» med henvisning til Lyons langvarige dominans i internasjonal fotball.

– Det har vært litt anspent stemning inn mot denne finalen. Det er litt krydder, så jeg gleder meg veldig til dette, sier Ruszkai.

DAZN-reporter Ibaceta mener all oppmerksomheten Barcelona har fått særlig det siste året med å fylle Camp Nou, gå ubeseiret gjennom serien og spille fantastisk fotball, er noe som stikker litt for det franske storlaget.

– Den oppmerksomheten Barcelona får for sine prestasjoner nå, fikk ikke Lyon da de blant annet vant fem strake Champions League-titler. Det tror jeg stikker litt for dem. De vil fremdeles være «the queens of Europe» med all den oppmerksomheten kvinnenes Champions League får om dagen, sier Ibaceta.

– De har lyst til å vise at de er bedre enn Barcelona, mens Barcelona selv ønsker å fortsette sin utvikling og forbedre seg - særlig siden det de presterte i 2019-finalen, fortsetter DAZN-reporteren.

Vil ha revansje tre år etter Hegerberg-ydmykelsen

Da det ble klart at nettopp Lyon og Barcelona skulle møtes i årets finale, var det en rekke journalister og eksperter som beskrev det som den perfekte finalen og at «ringen sluttes».

I 2019-versjonen av Champions League-finalen møttes de samme lagene i Budapest. Den gang knuste Lyon spanjolene med 4-1 og Ada Hegerberg ble finalens store spiller med sitt hat trick.

Ingrid Syrstad Engen har tidligere snakket om hvordan den finalen ble en vekker og en vendepunkt for katalanerne.

– Den dagen så Barcelona hva som skulle til for å nå dette nivået. De lærte mye av det. De måtte jobbe hardere for å hevde seg i denne turneringen og det mener jeg virkelig de har fått til, sier Ruszkai.

Tre år senere er rollene på mange måter snudd. Nå anser de fleste regjerende mester Barcelona som favoritter inn i finalen.

– Under pressekonferansen i dag så var det en ganske artig hendelse, sier Ibaceta.

– Hver gang noen stilte et spørsmål med forutsetningen om at Barcelona var favoritter, så kunne man se Ada Hegerberg og Wendie Renard kikke på hverandre og le. Lyon vil at folk skal vise at de fremdeles er dronningene av internasjonal fotball, sier DAZN-reporteren.

Mener Graham Hansen er undervurdert

Mens Hegerberg leder an sitt Lyon i håpet om å ta tilbake tittelen som Champions League-mestere, er Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen lysten på å sørge for at Barcelona beholder tittelen.

Både Ibaceta og Ruszkai beskriver de to norske stjernene Hegerberg og Graham Hansen som uerstattelige for sine respektive lag.

– Ada er Ada. Hun er Gullball-vinner og en gallionsfigur for laget sitt. Hun stiller alltid opp og leverer i de store kampene, sier Ruszkai.

– Og når det gjelder Caroline; Hun er fullstendig undervurdert i mine øyne. For meg er hun den beste kantspilleren i verden, fortsetter Goal-skribenten og får støtte av Ibaceta:

– Du så det målet mot Wolfsburg. Der ser du hva slags spiller hun er, avslutter DAZN-reporteren.

Champions League-finalen mellom Barcelona og Wolfsburg har kampstart klokken 19.00 lørdag kveld. Kampen ser du direkte på NRK og DAZNs Youtube-kanal.