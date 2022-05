Salah røper overraskende beskjed: «Bare dra!»

I et ferskt intervju forteller Mohamed Salah om lagkameratens spøk etter cuptriumfen, hvilke trofeer han helst vil vinne og hvordan det ligger an med skaden.

– Er du OK til søndag?

– Ja, jeg tror det, svarer Salah til Premier League Productions.

Egypteren måtte ut etter en halvtime i FA-cupfinalen og stod over den påfølgende midtukekampen mot Southampton i Premier League.

29-åringen forsikrer om at han føler seg bra, og at byttet først og fremst var for ikke å ta noen sjanser.

Lagkameratens spøk

Etter overgangen fra Roma for fem år siden har Salah vunnet alle de store trofeene som kan vinnes med Liverpool.

– Jeg innså det ikke før Trent (Alexander-Arnold) kom bort til meg etter forrige kamp og sa: «Forresten, vi har vunnet alt her».

– Så da ba han meg om å gå. «Bare dra!», gjenforteller Salah lattermildt.

Kantspilleren, som bare har ett år igjen av kontrakten, er imidlertid klar på at han er sulten på mer. Om klubben skulle ende opp med «bare» de to cuptrofeene denne sesongen, vil han ikke si seg helt fornøyd.

– Om det er alt for sesongen? Nei ... nei, sier en litt nølende Salah.

– Vi kan ta Premier League og Champions League, og gi bort FA-cupen og Carabao, spøker Liverpool-spilleren.

Før han understreker:

– Jeg vil ikke få det til å fremstå som lite. Det er selvfølgelig ikke lite. Trofeer er trofeer. Det er kanskje den eldste cupen i historien, så jeg vil ikke si noe respektløst. Absolutt ikke. Men jeg har alltid hatt lyst til å vinne Premier League med det laget her. Og Champions League.

SKADE: Mohamed Salah måtte ut i FA-cupfinalen. Han sier en knapp uke senere at det ikke var noe alvorlig, og at byttet skyldtes belastning og at de ikke ville risikere noe. Foto: Paul Terry

Håper de unngår banestorming

Da egypteren vant Premier League med Liverpool, var det uten supportere på tribunen.

Nettopp derfor har han ekstra lyst på enda et ligatrofé.

– Forhåpentligvis kan City spille uavgjort eller tape kampen. Jeg kan forestille meg at feiringen på stadion vil være utrolig, sier Salah.

– Å vinne den med supportere vil være noe spesielt, i hvert fall i denne byen og på Anfield. Om man vinner den i siste kamp, kan du bare forestille deg hva som vil skje. Forhåpentligvis vil ikke fansen gå inn på banen, fortsetter han.

