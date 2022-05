Berg-og-dal-bane for Carlsen

Én av to unge superstjerner slo verdensmesteren.

Det var store forventninger til andre spilledag i Champions Chess Tour: Chessable Masters. Magnus Carlsen møtte to unge superstjerner i de første partiene.

Rameshbabu Praggnanandhaa (16) og Abhimanyu Mishra (13) har begge skapt overskrifter på grunn av sine prestasjoner i ung alder. Én av dem skulle greie å trekke det lengste strået mot verdensmesteren.

Carlsen ender med to seiere, ett tap og en remis i dag to. 31-åringen var misfornøyd med uttellingen av dagens partier.

– Det positive er at det fort kunne blitt tre seiere og én remis i dag. Jeg kaster bort en seier til remis og en remis til tap, kommenterte Carlsen til TV 2.

Tidsdrama fra start

Det så lenge ut til at kampen mellom Carlsen og Praggnanandhaa skulle ende i poengdeling. Tidstrøbbel med sorte brikker mot inderen førte imidlertid til en kjempetabbe. Bare ett trekk senere måtte nordmannen gi opp.

Det er andre gang Praggnanandhaa vinner mot Carlsen i Champions Chess Tour. Inderen ligger an til sluttspillkvalifisering med en foreløpig femteplass.

Utspilte vidunderbarn

Carlsen greide å nullstille seg etter tapet mot Praggnanandhaa. I dagens andre parti hadde verdensmesteren full kontroll mot unge Abhimanyu Mishra.

Carlsen hadde ingen problemer underveis i partiet, og styrte til slutt inn en komfortabel seier.

– Elegant avslutning av Magnus, konstaterte en imponert Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Tross tap i dagens første parti ligger Carlsen godt an til sluttspillkvalifisering. To seiere og én remis i de resterende partiene gjør at han ligger godt innenfor topp åtte.