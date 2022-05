Disse røk ut i semifinalen i The Voice

NYDALEN, OSLO (TV 2): To håpefulle sangtalenter måtte reise hjem etter semifinalen fredag.

Fredag kveld var det tid for semifinalen i The Voice, der de seks gjenværende deltakerne Tara Bloch-Vere (31), André Askeland Hagen (21), Madeleine Tverberg (23), Niklas Jung Hansen (29), Jørgen Dahl Moe (25) og Kirsti Lucena (35), ga jernet i håpet om å sikre seg finalebilletter i sangkonkurransen.

Denne kvelden bød artistspirene på alt fra rocka ballader til mer rolige hits til full jubel fra mentorer og publikum i studioet i Nydalen.

«STANDING OVATION»: The Voice-deltaker Jørgen Dahl Moe gjorde en fortryllende tolkning av Rihanna-låten «Take A Bow» fredag kveld. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

Se deltakernes felles åpningsnummer under semifinalen i videoen øverst i saken.

I likhet med de tidligere direktesendingene, var det seerne som hadde det siste ordet denne kvelden, og som avgjorde hvem som gikk videre til den store finalen neste fredag.

Se deltakernes opptredener lenger ned i saken.

Da stemmene var talt opp, var det Kirsti Lucena og Madeleine Tverberg som måtte ta avskjed med The Voice-eventyret.

– Seier i seg selv

Når TV 2 møtte de utstemte deltakerne etter sending, tok de tapet med knusende ro.

– Det går faktisk helt greit. Jeg er veldig glad for å ha kommet så langt. Topp seks er liksom en seier i seg selv for meg, så jeg er veldig fornøyd. Det hadde vært gøy å komme lenger, men nå slutter denne veien her, og så begynner en ny, sier Tverberg.

RØK UT: Madeleine Tverberg sang Chris Stapleton-låten «Tennessee Whiskey», men måtte se seg slått ut i semifinalen av The Voice. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

23-åringen beskriver The Voice-reisen som en veldig god og fin opplevelse.

– Hva er planen videre?

– Jeg tror veien kommer litt av seg selv. Men det blir jo å fortsette med musikk, og skrive mer låter og se hvor det bringer meg videre.

Også Lucena var svært fornøyd med at hun hadde kommet seg helt til semifinalen.

FIKK ROS: The Voice-deltaker Kirsti Lucena fikk mye skryt av mentorene for sin fremførelse av Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody». Hun kom imidlertid ikke videre til finalen. Foto: Robert Dreier Holand / TV 2

– Jeg har det jo utrolig nok veldig fint, deler hun overfor TV 2.

– Jeg er kjempestolt over hva jeg har gjort og jeg har ikke noe som er usagt eller ugjort. Jeg har fått utfolde meg på alt jeg har villet. Produksjonen har vært så fine med alle mine ønsker. Det har vært helt fantastisk, fortsetter hun.

Sandneskvinnen planlegger ikke å ligge på latsiden fremover.

– Nå skal jeg på turné med Maria Mena i sommer, og så er det premiere på Chess på Folketeateret, og så er det eventer og spillejobber hele sommeren, pluss Kardemomme by.

Backstage traff TV 2 også på to målløse, takknemlige finalister, André Askeland Hagen og Niklas Jung Hansen Hansen.

– Det føles kjemperart. Det er fantastisk og det er en sånn bølge av takknemlighet, sier Hagen.

TIL FINALEN: Fredag kveld ble det klart at disse fire The Voice-deltakerne fikk finaleplass. Fra venstre: Jørgen Dahl Moe, André Askeland Hagen, Tara Bloch-Vere og Niklas Jung Hansen. Foto: Robert Dreier Holand / TV

– Å stå ved siden av de to fantastiske damene, hvordan skal man tro at man skal gå videre?, fortsetter han.

Hansen er nesten tom for ord når han blir spurt om hvordan det er å få finaleplass.

– Jeg er fornøyd. Jeg tror ikke jeg har skjønt helt at jeg skal være her til neste uke også.

Slik var kveldens fremførelser:

25-årige Jørgen Dahl Moe dro i gang showet med en av Rihannas mest kjente låter, «Take A Bow». Han fikk stående applaus av publikum og mentor Ina Wroldsen (37) etter endt opptreden.

– Det er en ting å gjøre låter som noen har skrevet, men det er som om du skulle ha skrevet den selv. Du er faen så god. Det er en ære å jobbe med deg, skrøt Ina.

Hun fikk selskap av mentorkollega Yosef Wolde-Mariam (44), som syntes Moe hadde kommet en lang vei siden han dukket opp på The Voice-scenen for første gang.

– Jeg har sagt hver gang at jeg er fan av Jørgen. Det jeg legger merke til – jeg ser tilbake til den ydmyke skatergutten til der han står nå – selvtillit. Du er fantastisk, sa Yosef.

Blåser dommerne av banen: – Det skal mye til for å slå deg

Hammerfestingen Tara Bloch-Vere (31) dediserte Bon Jovi-klassikeren «Bed of Roses» til mannen sin. Både utøver og mentor var rørt til tårer i etterkant.

– Jeg trenger et lommetørkle. Øynene mine er helt ferdige, sa mentor Tom «Matoma» Stræte Lagergren (30) etter fremførelsen.

– Fy fader, dette var helt nydelig. Jeg er så stolt, fortsatte han.

Også kollega Espen Lind (51) sa seg enig.

– Et godt låtvalg, du har en god stemme. Du har en ekthet. Når du står på scenen og synger, så føler man at du mener det du synger, mente han.

Dedikerte låt til mannen: – Det nydeligste jeg har opplevd

Kirsti Lucena (35) sang en nedstrippet, ektefølt versjon av Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody». 35-åringen ville formidle sårbarhet, og knytte det opp mot ensomheten hun hadde følt på under pandemien.

– Kirsti, det der var helt himmelsk. Jeg ser du har gått inn i deg selv og jobbet. Jeg syntes det var helt magisk. Igjen ble jeg tatt på senga. Jeg er så innmari stolt. Det var helt nydelig, berømmet mentor Matoma.

– Du dykker ned i ting mer enn de aller fleste. Det kledde deg i kveld. Jeg syntes det var vakkert, Kirsti, istemte Ina.

Tolker Whitney Houston: – Helt magisk

Bergenseren André Askeland Hagen (21) leverte en sjarmerende fremførelse av The Turtles’ «Elenore».

Mentor Ina var fra seg av begeistring over Hagens opptreden.

– Du har kommet så langt. Fra beskjeden til å gjøre litt «moves». Det varmer mitt hjerte så innmari godt. Jeg er så forferdelig stolt. Du fortjener å gå hele veien, roste hun.

Espen og Matoma var også imponerte.

– Du må laste ned Tinder. Det kommer til å være trøkk i butikken i kveld. Vi sitter i semifinalen. Jeg har alltid likt deg. Jeg vet ikke hvilken verden du er fra, jeg synes det du gjør er dødskult, sa Espen.

– Du sjarmerer jo i senk. Det der var full fræs!, skjøt Matoma inn.

Imponerer med gammel klassiker: – Du fortjener å gå hele veien

Sandefjordingen Madeleine Tverberg (23) dro til med en kraftfull versjon av Chris Stapleton-låten «Tennessee Whiskey» til stående applaus fra mentorer og publikum.

Mentor Yosef var blåst av banen.

– Herregud, for en rakett du er! Vokalen din blir bare bedre og bedre. Wow, så rå du er, sa han.

– Jeg sitter her i full ekstase. Det du viste her i kveld var så utrolig solid og bra. Vi får høre nye sider av stemmen din som vi ikke visste du hadde. Du var helt rå. Jeg elsket det, mente Matoma.

Her overrasker Madeleine dommerne med country

Til slutt rundet Niklas Jung Hansen (29) av semifinalen med James Bay-sangen «Us».

– Niklas, du kjemper jo verdens tyngste kamp med deg selv hver gang du skal ut på scenen. Du klarer på mesterlig vis å ta nervøsiteten over til tyngde, til autoritet. Denne låten sitter midt i sikringsboksen. Det er «perfect». Det er konge, mente Espen.

Det samme mente Yosef og Ina.

– Du er fuckings fantastisk, roste Yosef.

– Du trenger ikke å være James Bay, du kan være Niklas, for du er helt rå, sa Ina.

Trosset nervøsiteten og imponerte: – Du er din største fiende

På tampen av kvelden ble det også et gjensyn med fjorårets The Voice-vinner, Erlend Gunstveit (26). Grimstadmannen opptrådte med sin egen låt, «Run Away», på scenen.

Siden seieren i fjor har 26-åringen turnert med The Voice-finalistene Sofie Fjellvang og Maria Petra, samt opptrådt på Diamond League-stevnet på Bislett. Han har også utgitt singlene «Family Name» og «Skyline in Blue».

På spørsmål om hvordan det var å gjøre comeback på The Voice, var Gunstveits svar, følgende:

– Helt rått. Det å være artist – det har vært en drøm som har kommet til virkelighet. Det har jo vært hardt arbeid fra første dag, og så har det vært gøy å reise rundt å spille og produsere album.

Her gjør Erlend Gunstveit comeback på The Voice-scenen

Se The Voice fredager klokken 20.00 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.