Hegerberg hylles av sjefen før gigantfinalen: – En kriger

Ada Hegerberg spiller lørdag finale i Champions League for femte gang. Hun mener at comebacksesongen for lengst er over all forventning.

– Det er en syk følelse, sier Hegerberg om endelig å være tilbake i en Champions League-finale.

I Torino møtes fotballens to beste kvinnelag. Barcelona går ut for å forsvare tittelen mot klubben som i store deler av det siste tiåret har lagt beslag på europacupen.

Kampen ble umiddelbart kalt en «drømmefinale».

Det blir også et oppgjør mellom Norges to største landslagsstjerner: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Sistnevnte var en nøkkelspiller da Barcelona i fjor vant mesterligaen for første gang.

STJERNEDUELL: Lørdag møtes Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg i Champions League-finalen. Her fra landslagssamlingen i april. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Hegerberg står med fem CL-triumfer på merittlista, men den siste fikk hun uten å spille utslagsrundene og finalen. Et skademareritt holdt henne ute av spill i 625 dager. Først i oktober i fjor var hun tilbake.

– Det at jeg har funnet tilbake til meg selv på banen, gjør at jeg allerede har oppnådd noe helt spesielt. Særlig når du ser på hvor jeg var for ett år siden. Nå gjelder det å gripe muligheten, sier Hegerberg i et intervju med Uefas nettsider.

Hun omtaler eget comeback som «en drøm».

– Den måtte bli til virkelighet, særlig med alle problemene jeg har hatt.

Hylles av sjefen

26-åringen fra Sunndalsøra hylles av sjefen dagen før finalen.

– Hun gikk gjennom en vanskelig periode fra både et psykologisk ståsted og med tanke på skaden. Hun er en leder og en kriger. Hun er en leder i garderoben og på banen. Hun har jobbet veldig hardt og kaster aldri inn håndkleet, sier Lyon-trener Sonia Bompastor på en pressekonferanse via en direkteoversetter.

– Ada er viktig, ikke bare for laget, men også for gruppen, fortsetter hun.

Sonia Bompastor og Ada Hegerberg under gruppespillkampen mot Bayern München i høst. Foto: DENIS BALIBOUSE

Hegerberg satt sammen med stjernespilleren Wendy Renard da hun var med på pressekonferansen. Måldronningen slår fast at man ikke bør ta noe før gitt i løpet av karrieren.

– Å holde deg på toppnivå, er det vanskeligste man kan gjøre som idrettsutøver, mener hun.

– Det har vært veldig tøffe dager. Derfor føler jeg meg som et lite barn nå som jeg er tilbake, fortsetter Hegerberg.

Spesielt forhold

Hegerberg herjet med Barcelona da lagene sist møttes i Europa. Hun sto med hattrick etter den første halvtimen i 4-1-seieren i 2019-finalen. Lørdag kan 26-åringen forbedre sin egen målrekord i turneringen. Den er på 58 scoringer.

I fjor ble Lyon jekket ned fra tronen både hjemme i Frankrike og i Europa. Da ble laget forbigått av Paris Saint-Germain i serien og slått ut av rivalen i CL-kvartfinalen. I vår var rollene snudd igjen.

– Vi har et spesielt forhold til dette trofeet. Vi har vunnet det sju ganger, og fem av dem kom på rad. Nå vil vi ta det tilbake, sier Lyon-angriper Eugénie Le Sommer om mesterligatittelen.

Hegerberg vil ikke rangere den kommende finalen over de andre, men mener at kvinnenes Champions League har endret seg til det bedre siden sist.

– Det har vært noen endringer i formatet i Champions League. Man har hatt flere lag som har kommet inn og vært med i kampen, det har vært et gruppespill og noen endringer vi har lengtet etter en stund. Alle kampene er blitt vist på tv, som er revolusjonerende for kvinnefotball i seg selv, sier Hegerberg på pressekonferansen.

– Interessen har vært stor rundt finalen, legger hun til.

Samme nivå

Le Sommer har stor respekt for måten Barcelona har bygget seg opp på de siste sesongene.

– De er et stort lag med mye kvalitet og er regjerende mestere. Det er en veldig god finale for kvinnefotball. For meg er det 50-50. Vi har muligens mer erfaring, men det er en finale mellom to lag på samme nivå. Den kan bli vunnet og tapt på detaljer, sier Le Sommer.

Barcelona har også Ingrid Syrstad Engen i stallen. Hun ble hentet til klubben i fjor sommer.

(©NTB/TV 2)