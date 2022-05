Kriminalsjefens samboer henla den «ukjente» saken mot Andersen – nå forklarer de seg

– Vi foretok den etterforskning vi vurderte var nødvendig for å kunne treffe en riktig avgjørelse i saken, sier politiadvokat Ingrid Thorsen i Agder politidistrikt til TV 2.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan Agder-politiet i 2009 mottok en anmeldelse fra en kvinne som hevdet seg voldtatt av drapsdømte Jan Helge Andersen (41) flere år før drapene i Baneheia.

Saken ble henlagt fordi kvinnen forklarte til politiet at det angivelige forholdet skjedde mens Andersen var under den kriminelle lavalder.

Saken ble først kjent etter at Oslo-politiet innledet ny etterforskning av Baneheia-saken i fjor. I den forbindelse har også nye vitner blitt avhørt.

Flere sentrale aktører og eksperter har vært kritiske til at opplysningene om overgrepsanklagen ikke ble kjent før Oslo-politiet kom over den i senere tid.

– Ikke relevant

Ifølge Oslo politidistrikt var det politiadvokat Ingrid Thorsen som henla saken.

TV 2 har spurt henne om hvordan det gikk til at anklagene forble ukjente for både statsadvokaten og Gjenopptakelseskommisjonen frem til nå.

I en skriftlig uttalelse sier Thorsen følgende:

– Vi verken tenkte, eller hadde foranledning til å tenke, at denne saken skulle ha noen relevans i forhold til de konkrete bevisene og vilkårene for straffskyld i Baneheia-saken.

– Derfor informerte vi heller ikke ledelsen i Felles kriminalenhet om denne saken i 2009, eller på noe senere tidspunkt, skriver hun.

HENLA SAKEN: Politiadvokat Ingrid Thorsen henla voldtektsanmeldelsen mot Jan Helge Andersen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Ble ikke nevnt

I 13 år jobbet Viggo Kristiansen (42) med å få saken sin gjenåpnet. På det femte forsøket lyktes han.

Kristiansen ble dømt som hovedmann etter drapene i Baneheia.

I alle år har 42-åringen hevdet at hans tidligere bestekamerat, meddømte Andersen, uriktig snakket ham inn i saken.

LØSLATT: For et drøyt år siden ble Viggo Kristiansens sak gjenåpnet. Her er han sammen med faren Svein, kort tid etter at han ble løslatt i juni 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

I forbindelse med de ulike kravene om gjenopptakelse ble det innlevert flere uttalelser fra politiet til Gjenopptakelseskommisjonen. Den siste i mai 2019.

Førstestatsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen, som har signert uttalelsen, skriver mye om at han mener at Kristiansen hadde en avvikende seksualitet, at han er dømt for et overgrep og at han hadde pornofilmer på rommet sitt.

I uttalelsen står det samtidig følgende om Andersen, som i retten ble trodd på at han spilte en betydelig mindre rolle enn sin meddømte kamerat:

Det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Agder statsadvokatembeter, våren 2019

Det skrev påtalemyndigheten til tross for at kvinnen som anmeldte Andersen i 2013 fikk 200.000 kroner i erstatning fra Erstatningsnemda for voldsofre.

De mente det var «klart sannsynlig» at kvinnen snakket sant.

Andersen selv fastholder at anklagen mot ham er uriktig.

SIST SETT: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i mai 2000. De ble sist sett ved badevannet 3. stampe i bymarka i Kristiansand. Foto: Terje Frøyland / TV 2

«Svært uheldig»

Førstestatsadvokat Holmen gikk nylig ut i TV 2 og sa at opplysningene om både anmeldelsen og erstatningen var helt ukjente for ham.

Holmen betegnet det som «svært uheldig».

Også lederen av Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, har ordlagt seg på samme måte.

Dagens politimester i Agder, Kjerstin Askholt, er enig med Holmen og Hallgren i at hennes politidistrikt burde informert statsadvokatene om dette.

– Jeg mener det er en karakter over de opplysningene som er viktig for statsadvokaten å ha med, sa hun til TV 2 tidligere i mai.

Ingen vitneavhør

Politiadvokat Cecilie Gulnes, som i dag leder den nye Baneheia-etterforskningen i Oslo politidistrikt, sier at Agder-politiet i 2009 avhørte Andersen og hentet inn helseopplysninger.

– Utover dette er det så vidt jeg kan se av den elektroniske saken, ikke gjennomført etterforskningsskritt, opplyser Gulnes i en e-post til TV 2.

Det vil si at ingen vitner ble avhørt i forbindelse med anmeldelsen.

LEDER ETTERFORSKNINGEN NÅ: Cecilie Gulnes er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Foto: Berit Roald / NTB

Politiadvokat Ingrid Thorsen forklarer at Agder-politiets vurdering den gang var at de mente det ikke var hensiktsmessig å gjøre dette da fornærmede forklarte at mistenkte var under strafferettslig lavalder på gjerningstidspunktet.

– Avhør av vitner ble ikke vurdert som nødvendig for å treffe en slik avgjørelse. Saken ble henlagt fordi mistenkte var under 15 år, skriver hun til TV 2.

Slik svarer Pedersen nå

Thorsen har i mange år vært samboer med Arne Pedersen, kriminalsjefen som ledet Baneheia-etterforskningen i år 2000.

I et lengre intervju med NRK i slutten av april uttalte Pedersen, som har vært pensjonert siden 2016, at han var kjent med saken fra 2009. Han sa også at han mener saken sto bevismessig svakt.

– Det var hans forklaring mot fornærmedes. Det var ikke noen andre støtteerklæringer å innhente, sa han til kanalen.

KRIMINALSJEF: Arne Pedersen ledet etterforskningen av Baneheia-drapene i 2000. Her fra dagen da Kristiansen og Andersen ble pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB

TV 2 har sendt Pedersen flere spørsmål om hvilke vurderinger som lå til grunn for hvorfor de ikke informerte statsadvokatene om dette da de skulle gi sine uttalelser til Gjenopptakelseskommisjonen.

Han ønsker ikke å gå i detaljer eller stille til intervju, men skriver i en SMS at anmeldelsen ikke bevisst ble forsøkt holdt skjult i påtegningen, altså politiets uttalelse.

– Det ville ingen finne på å gjøre fordi anmeldelsen registreres med et saksnummer i strafferegisteret, som både politiet og statsadvokatene har tilgang til. Og saken står fortsatt i registeret selv om den henlegges. Dette vet enhver erfaren straffesaksjurist, skriver Pedersen, og fortsetter:

– Det er jo også totalt ulogisk at politiet skulle ha interesse av holde tilbake saken fra 2009 mot en gjerningsmann domfelt for sin deltagelse under ugjerningene i Baneheia.

– Er du enig med de som sier at dette er opplysninger som burde stått i påtegningen?

– Ja, det er jeg selvsagt enig i. Men poenget er at det var ikke noen bevisst handling, fordi politiledelsen ikke fanget opp saken.

HENLAGT: Saken ble henlagt her på politihuset i Kristiansand. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Forsvarer: – En skandale

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, reagerer sterkt på opplysningene om at det er tidligere kriminalsjef Pedersens samboer som har henlagt saken mot Andersen.

– Det er sjokkerende informasjon. Det vitner om totalt manglende rolleforståelse innad i Kristiansand-politiet generelt og hos paret Pedersen og Thorsen spesielt, sier han.

Sjødin mener at Pedersen alltid har vært opptatt av å bygge opp troverdigheten til Andersen.

– At hans samboer da har ansvaret for å henlegge og dermed høyst sannsynlig skjule informasjon som ville ramme Jan Helges Andersens troverdighet hardt, er rett og slett en skandale, sier Sjødin.

FORSVARER: Advokat Arvid Sjødin forsvarer Kristiansen i Baneheia-saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kristiansens forsvarere har allerede bedt om ny etterforskning knyttet til den påståtte voldtekten.

Årsaken er at et sentralt vitne i nyere tid har vært i avhør med Oslo politidistrikt. Der har vedkommende tidfestet anklagen til samme helg som prinsesse Diana omkom i en bilulykke, ifølge TV 2s opplysninger.

Personen knytter også påstanden til en annen hendelse og en bursdagsfeiring, samt andre forhold som ifølge vitnet fant sted i dette tidsrommet.

Dersom dette stemmer, var Andersen 16 år gammel og dermed over kriminell lavalder på tidspunktet for det angivelige overgrepet.

I strupen på Sjødin

TV 2 har forelagt Sjødins kommentarer for Thorsen og Pedersen.

De reagerer begge kraftig på uttalelsene.

Pedersen skriver at han er sjokkert over at TV 2 serverer det han omtaler som «hårreisende konspirasjonsteorier fra Sjødin».

– Det er ikke første gang dette skjer, men dette overtrampet er så alvorlig at jeg ikke kan la det passere. Ingenting av det som refereres fra TV 2s samtale med Sjødin stemmer med fakta, og dette vet selvsagt Sjødin også, sier han.

Han mener forsvareren uten grunnlag skisserer et komplott mellom ham og hans samboer.

– Dette slenger han ut av seg uten innsikt i hva som førte til at saken fra 2009 ikke hadde blitt fanget opp i den nevnte påtegningen i 2019 til statsadvokatene i Agder, sier han.

Avviser beskyldning

Den tidligere kriminalsjefen avviser kategorisk at han har vært opptatt av «å gjøre Andersen så troverdig som mulig». Han beskriver beskyldningene som «rent oppspinn».

– Tvert i mot har jeg hele tiden hevdet at Andersen ikke har lagt alle kortene på bordet. Dette har jeg også beskrevet relativt omfattende i mitt brev i april til statsadvokatene i Oslo.

Han er også kritisk til at Sjødin angivelig ikke har kontaktet politiledelsen i Agder for å spørre om hva som har skjedd.

– Det oppleves forstemmende at en straffesaksadvokat kan finne på å komme med slike grove beskyldninger uten en gang å ha prøvd å få bragt på det rene hvorfor saken ikke var omtalt i påtegningen fra politiet, skriver Pedersen.

Sjødin sier at dette er feil og at de for lengst har forsøkt å få innsyn i saken fra 2009, men at de ikke har fått det. Imidlertid har de blitt lovet å få innsyn i sakens dokumenter denne uken, opplyser advokaten.

– Spekulasjoner

Pedersens samboer, politiadvokat Thorsen, mener Kristiansens forsvarer driver med spekulasjoner.

– Jeg registrerer at advokat Arvid Sjødin konkluderer med at jeg bevisst har holdt tilbake opplysninger om saken, og at jeg har konspirert med Arne Pedersen om dette. Det er ikke sant, og det som presenteres er rene spekulasjoner fra advokatens side, uten forankring i virkeligheten, sier hun.

Sjødin svarer at han mener at Thorsen og Pedersen har tiet om sentrale opplysninger til Gjenopptakelseskommisjonen, statsadvokaten og forsvarerne.

– Det at de nå forvarer seg, viser at de nå forstår alvoret i saken. Men det løser ikke saken for dem å kalle våre påstander for konspirasjonsteorier, sier advokaten.

Han står fast ved kravet om en full granskning av 2009-saken, inkludert en gjennomgang av om Andersen kan ha vært over den kriminelle lavalder da den påståtte voldtekten fant sted.

Politimester har beklaget

Den nåværende politimesteren i Agder, Kjerstin Askholt, ønsker ikke å kommentere denne saken konkret, men gjentar at hun tidligere har beklaget at 2009-saken mot Andersen ikke ble overlevert til statsadvokatene i Agder.

I en e-post skriver hun følgende til TV 2:

– Riksadvokaten har oppnevnt settestatsadvokat og settepolitimester, og det er som kjent Oslo statsadvokatembeter og Oslo politidistrikt. 2009-saken behandles derfor fra Oslo som en del av Baneheia-saken. Alle saksdokumenter er overført til Oslo og jeg har derfor ingen mulighet til å kommentere disse opplysningene og påstandene på nåværende tidspunkt.

POLITIMESTER: Kjerstin Askholt er i dag politimester i Agder politidistrikt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politimesteren er også forelagt uttalelsene fra advokat Sjødin, men sier som hun har sagt før:

– Når Baneheia-saken er konkludert, er jeg helt åpen for at det blir en ekstern gjennomgang av hele sakskomplekset i Baneheia-saken, inkludert Agder politidistrikts arbeid med saken.

Nærmer seg slutten

Oslo-politiets nye etterforskning av saken nærmer seg i disse dager sin konklusjon.

Statsadvokatene i hovedstaden skal sende sin innstilling til Riksadvokaten, om hva de mener burde skje videre.

Påtalemyndigheten har to alternativer:

Å ta ut en ny tiltale mot Kristiansen, for så å gjennomføre en ny hovedforhandling i Borgarting lagmannsrett.

Å be om at Kristiansen frifinnes, som igjen vil føre til en kort behandling i samme lagmannsrett.

AVGJØRES HER: Borgarting lagmannsrett i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dersom påtalemyndigheten mener etterforskningen peker klart i retning av at Andersen var alene i Baneheia, kan de også be om at saken gjenåpnes.

I så tilfelle kan det, slik TV 2 forstår det, bli tatt ut en ny tiltale mot Andersen som kan skjerpe den 19 år lange fengselsstraffen han har sonet ferdig.

Det har tidligere blitt varslet at en avgjørelse kan foreligge før sommeren.